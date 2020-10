Parce que les artisans français sont dépositaires d’un savoir-faire qui n’est plus à démontrer, il est essentiel qu’ils aient une vision éco-responsable des travaux de réparation et de construction. Une démarche dans laquelle Bricoman les soutient activement en référençant un maximum de produits fabriqués en France.

Fin 2019, un sondage réalisé par Opinion Way pour Max Havelaar France révélait que 82 % des Français disaient consommer des produits fabriqués en France au moins une fois par mois. Mieux, les sondés étaient 91 % à souhaiter que les entreprises développent davantage leurs gammes responsables. Un désir qui s’est fortement accéléré avec le Covid, les Français préférant désormais consommer globalement moins, mais plus responsable… Or, Bricoman n’a pas attendu 2020, sa pandémie mondiale et son confinement, pour travailler avec des fabricants de matériaux français. Depuis de nombreuses années en effet, l’enseigne multi-spécialiste pour les professionnels du bâtiment, met en avant des fournisseurs fabricants français. Aujourd’hui, Bricoman renouvelle ainsi son opération commerciale « Fabrication Française » en proposant, dans tous ses points de vente, des promotions sur une large gamme de produits 100 % français qu’il référence, ainsi qu’un catalogue offrant une sélection de ces produits.

Les atouts de la fabrication française

Loin de vouloir faire un « coup marketing » ou de surfer sur les nouvelles tendances de consommation, Bricoman entend surtout promouvoir le savoir-faire français et mettre en lumière ces entreprises locales et nationales, parfaitement ancrées sur le territoire, et capables de rivaliser avec les acteurs du « grand import ».

Et si l’enseigne mise autant sur ses partenaires locaux, c’est justement parce que ces derniers ont été sélectionnés pour leurs capacités à répondre à des critères essentiels. Un critère de qualité, en premier lieu, puisque les fournisseurs fabricants de Bricoman sont les vitrines du savoir-faire à la française. Un critère de proximité, ensuite, garantissant ainsi aux professionnels du bâtiment de bénéficier de délais d’approvisionnement plus courts et d’un accompagnement et de services plus réactifs. Un critère d’éco-responsabilité, enfin, puisque acheter Français c’est réduire considérablement son empreinte carbone donc, son impact environnemental, et soutenir l’économie nationale en préservant les emplois dans l’Hexagone.

Consommer local, mais pas plus cher !

En choisissant de valoriser la fabrication française, l’enseigne multi-spécialiste du groupe ADEO, français lui aussi, permet aux artisans de travailler avec des produits fiables et dont le sérieux n’est plus à démontrer. Mieux, elle permet à tous les professionnels d’apporter leur propre pierre à l’édifice en choisissant d’opter pour des marques qui ont fait le choix, depuis bien longtemps, de ne pas céder aux sirènes de la délocalisation et de continuer à fabriquer aux quatre coins de la France. Et à ceux qui opposeraient à ces arguments la notion de prix, Bricoman accompagne son opération Fabrication Française d’offres promotionnelles inédites et cumulables avec les tarifs préférentiels proposés aux détenteurs de la carte Premium Pro. Ainsi, par exemple, pour 5 sacs de ciment de l’entreprise vendéenne PRB achetés, le sixième sac est offert et se cumule aux avantages de la carte. Idem pour l’achat de 3 pots de peinture Gauthier de 10 L, une remise de 25 % est effectuée sur le 3ème pot… De quoi satisfaire même les sceptiques.

Pour en savoir plus exit_to_app