Saint-Gobain renforce ses engagements dans l’apprentissage

Saint-Gobain Distribution Bâtiment France réunit ses différents programmes de formations au sein des Écoles de la Construction Durable. Ce faisant, la filiale du groupe Saint-Gobain espère former un maximum de professionnels pour atteindre les objectifs que s’est fixé la France en termes de décarbonation du bâtiment.

La France s’est fixé d’ambitieux objectifs concernant la décarbonation des bâtiments. Pour les atteindre, 500 000 chantiers de rénovation énergétique doivent être menés à bien chaque année. Or, il manque 300 000 professionnels dans le secteur du bâtiment pour remplir cette mission.

C’est pour pallier ces manques que Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France) a pris la décision de regrouper ses programmes de formations aux métiers du bâtiment au sein des Écoles de la Construction Durable. En agissant ainsi, SGDB France espère séduire la nouvelle génération d’artisans, et la former au mieux aux métiers de la construction durable et de la rénovation.

« En tant qu’acteur majeur du secteur de la construction en France, c’est la responsabilité de Saint-Gobain d’agir pour les clients professionnels sur le sujet phare de la formation et du recrutement pour les aider à pérenniser leur activité et ainsi contribuer aux objectifs de rénovation énergétique du pays. Nous devons être activement mobilisés pour sensibiliser, attirer et former les jeunes qui sont celles et ceux qui mettront en œuvre le bâtiment responsable de demain », précise Olivier Mercadal, président de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France.

45 classes pour un taux de réussite de 77 %

Pour l’heure, les Écoles de la Construction Durable comptent quatre écoles soutenues par quatre enseignes de SGDB France. Depuis janvier 2022, plus de 45 classes ont été ouvertes à travers toute la France avec un objectif ambitieux de 2 500 apprentis formés d’ici 2028.

Aujourd’hui, 440 apprentis ont été accueillis avec un taux de réussite de 77 %. Pour ceux qui ont choisi de continuer dans cette voie, ils sont 66 % à avoir signé un CDI ou un CDD, 28 % à poursuivre leurs études et 6 % d’entre eux ont créé leur entreprise.

Se déroulant sur un an ou deux au sein de 29 CFA partenaires, ces formations sont ouvertes aux personnes de 18 à 30 ans ayant un projet d’orientation ou de reconversion dans ces métiers. Elles se déroulent en alternance entre cours en ateliers et mises en pratique en entreprise. Au terme de la formation, les apprentis obtiennent un certificat reconnu au niveau national délivré par l’État : un Titre Pro Niveau 3 ou 4 selon la spécialité.

Toutes ces formations apportent une attention particulière à la sensibilisation aux enjeux environnementaux et aux solutions de rénovation énergétique à appliquer dans leur métier avec 40h à 70h de formation complémentaire.

