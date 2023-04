Brise-soleil DUCO contribuant parfaitement au caractère moderne du bâtiment Mission Marchand

Une finition impeccable

Visuellement, l’effet cinétique des lames brise-soleil DucoSun Cubic verticales, de couleur champagne, permet de fluidifier de manière harmonieuse la liaison avec le bâtiment existant. La fixation invisible des lames sur le mur-rideau assure à l’ensemble une finition impeccable.



François Laurent, Responsable des Ventes France DUCO explique : « En termes d’efficacité, équiper les bâtiments de lames brise-soleil DucoSun permet de procurer à ses usagers le confort thermique nécessaire pour travailler efficacement, et ce, de manière passive. C'est exactement ce qui a été réalisé dans le cadre du projet Mission Marchand. Ainsi, tous les employés peuvent bénéficier d'un climat intérieur optimal et sain, ce qui ne fait qu'accroître leur satisfaction et leur efficacité au travail ! »

Plus durable et soucieux de l’environnement

En effet, les lames DucoSun Cubic bloquent les rayons directs du soleil avant qu’ils ne pénètrent à l’intérieur, rendant superflue l’utilisation de la climatisation, fortement consommatrice d’énergie.



Un atout désormais indispensable pour des bâtiments plus durables et soucieux de l’environnement, auxquels DUCO contribue activement grâce à ses solutions globales de confort thermique passif.

