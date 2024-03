Créez, modifiez et réutilisez avec les Murs Blocs !

Un montage simple et une manutention sécurisée

Nos Murs Blocs sont très faciles à mettre en œuvre ! Il vous suffit de superposer les blocs à partir d’un premier rang posé sur un sol stabilisé ou sur une assise béton. Nos Murs Blocs sont empilables jusqu’à 1,80 m de hauteur, sans contreforts transversaux.

De plus, pour votre sécurité, deux ancres sont intégrées sur la face supérieure de nos Murs Blocs, facilitant ainsi leur manipulation en toute sécurité. Sur demande, nous pouvons également rajouter deux réservations pour manutention par charriot élévateur.

La polyvalence des Murs Blocs

Les Murs Blocs sont adaptés à :

Zones de filtrages urbain : parfaitement adaptés pour gérer les flux de circulation lors d'événements, nos Murs Blocs peuvent être utilisés pour délimiter des zones piétonnes ou d’accès restreint, assurant ainsi la sécurité des participants.

Aménagements extérieurs : pour créer des bordures de jardin, des petits murs de séparation ou des éléments décoratifs, nos Murs Blocs sont une solution pratique et esthétique.

Stockage et retenues de terres : solides et résistants, ils permettent de retenir les terres et offrent une solution pratique et économique pour le stockage.

Non résidentiel neuf - Logistiques & Industries : avec les Murs Blocs en béton, construisez rapidement des entrepôts, des halls, des murs de soutènement ou des murs de séparation pour vos matériaux, etc. Grâce à leur modularité, ils s’adaptent facilement à vos besoins de conception et réponde,t à une variété d’applications industrielles.

Zones de parcage pour Animaux : sécurisés et fiables, les Murs Blocs sont parfaits pour la construction de zones de parcage pour animaux.

Des murs personnalisables

Envie de personnaliser vos murs ? Avec nos Murs Blocs personnalisables, c'est possible ! Lors du processus de fabrication, nous utilisons des moules en relief négatif pour intégrer des logos, des lettrages ou d'autres motifs personnalisés.

Les caractéristiques des Murs Blocs

Nos Murs Blocs mesurent 60 cm de hauteur et sont disponibles en 3 longueurs : 60, 120, et 180 cm. Consultez leurs caractéristiques techniques et leurs dimensions plus en détails sur notre site web pour trouver la solution qui correspond à vos besoins.

Avec nos Murs Blocs, réalisez vos projets en toute simplicité et sécurité !

