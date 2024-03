Les catalogues régionaux Alkern 2024 s’accompagnent d’un florilège de nouveautés pour réussir son aménagement extérieur

Si ces trois nouveaux ouvrages 2024 (Nord-Centre-Est, Sud-Est et Grand-Ouest) affichent la même logique d’organisation avec des chapitres dévolus tour à tour au jardin, à la piscine, à la décoration et aux accessoires, précisons qu’Alkern a impulsé un véritable travail sur la qualité des images mises en scène. Un parti pris qui permet aussi d’exposer la largeur des gammes, l’harmonie des textures et des styles pour que chacun trouve inspiration pour la création de son extérieur.

Notons, de plus, que ces nouvelles éditions se veulent également didactiques et pédagogiques, grâce aux précieux conseils distillés dans les pages « techniques », « mise en œuvre et entretien », mais aussi via l’intégration d’une double-page dédiée à l’effet albédo. Un picto a d’ailleurs été créé pour retrouver, tout au long des catalogues, les produits Alkern à valeur albédo, assurant confort de marche et diminution jusqu’à 5°C de la température ressentie. Mentionnons enfin que l’industriel a aussi souhaité renforcer la mise en valeur des nouveautés et qu’elles s’avèrent d’ailleurs encore plurielles pour 2024, dont voici une sélection.

Différenciantes des autres années, les couvertures 2024 des catalogues régionaux Alkern mettent en avant le secteur pavé et la nouveauté, le pavé Signature.

Mises en lumière des nouveautés Alkern 2024

Les dalles « Rustique Bullée » T7, pour usage piétonnier privatif, ont été développées afin de s’adapter à tous les styles grâce justement à leur effet bullé. Proposées en formats de 50 x 50 x 3,6 cm et 40 x 40 x 3,6 cm, elles se déclinent en Ton pierre nuancé et gris nuancé. Précisons qu’elles affichent une diminution de 23 % du poids par dalle (vs l’épaisseur en 4,5 cm en casse T7 en format 50 x 50 cm) et qu’elles se posent indifféremment sur plots, sur sable ou bien encore sur gravillons. Anti-dérapantes, ces dalles s’avèrent aussi résistantes au gel. Prix public indicatif à partir de 37,82 euros HT le m2 hors pose.

Les Dalles Pierre du Lot, en épaisseur 3,6 cm, font leur entrée au sein de l’offre Alkern. Elles aussi classées T7 pour un usage piétonnier privatif, elles sont proposées en format de 50 x 50 x 3,6 cm. Elles affichent un style naturel afin de préserver le charme et l’authenticité des extérieurs. Avec une pose possible sur plots, sur sable ou encore sur gravillons, elles sont anti-dérapantes et résistantes au gel. Les dalles Pierre du Lot se déclinent en Ton Pierre Nuancé et Gris Nuancé et sont commercialisées au prix public indicatif à partir de 42,08 euros HT le m2 hors pose.

Les dalles Luna, avec leur épaisseur 3,6 cm, sont, elles aussi, classées T7. Disponibles en formats de 50 x 50 cm, elles se déclinent en coloris Sable, Gris et Blanc. Anti-dérapantes, résistantes au gel, leur aspect pierre naturel confère charme et élégance à la terrasse. Elles proposent aussi une large variété de pose possibles (sur plots, sur sable et gravillons). Prix public indicatif à partir de 39,10 euros HT le m2 hors pose.

