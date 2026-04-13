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BTAMP : la bouteille de mélange grand volume pour PAC collectives

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Communiqué
Publié le 13 avril 2026
Pour répondre aux besoins des chaufferies collectives, Thermador propose la BTAMP, une bouteille de mélange adaptée aux installations de chauffage de forte puissance.
BTAMP : la bouteille de mélange grand volume pour PAC collectives - Batiweb

Dans les installations de chauffage collectives, la gestion hydraulique des circuits constitue un enjeu central. L’essor des pompes à chaleur de forte puissance, souvent installées en cascade, nécessite des équipements capables d’assurer un fonctionnement stable tout en facilitant l’organisation de la chaufferie.

C’est dans ce contexte que Thermador propose la BTAMP, une bouteille de mélange conçue pour les bâtiments collectifs et tertiaires. Cet équipement combine deux fonctions essentielles dans un seul appareil : le découplage hydraulique entre les circuits primaire et secondaire et l’apport d’un volume tampon destiné à stabiliser l’installation.

Le principe consiste à séparer hydrauliquement la production de chaleur et les circuits de distribution, tout en offrant une réserve d’eau permettant d’amortir les variations de fonctionnement des générateurs. Cette configuration contribue à limiter les cycles courts et à améliorer la régulation globale du système.

La BTAMP est disponible en plusieurs capacités allant de 300 à 2000 litres afin de s’adapter à différents niveaux de puissance. Les modèles de 300 à 1000 litres disposent de 8 piquages principaux, tandis que les versions de 1500 et 2000 litres sont équipées de 2 x 2 brides DN 100, adaptées aux débits plus importants.

La conception du ballon repose sur un corps en acier associé à une isolation en polyuréthane expansé rigide. À partir de 1000 litres, une isolation anti-condensation supplémentaire est intégrée afin de préserver les performances thermiques et de protéger l’installation dans les environnements techniques exigeants.

Pensée pour simplifier la mise en œuvre et l’exploitation, la BTAMP intègre plusieurs piquages dédiés à l’instrumentation, à la purge et à la vidange. Elle peut également accueillir des résistances électriques jusqu’à 30 kW, assurant un appoint de puissance à la fois efficace et sécurisé.

En proposant une bouteille de mélange de grande capacité adaptée aux configurations collectives modernes, Thermador accompagne l’évolution des chaufferies vers des solutions de production de chaleur plus performantes et mieux régulées.

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