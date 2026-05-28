Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Électrification : les syndicats saluent le pacte signé à l’Élysée

Partager l'article
Énergie
Publié le 28 mai 2026 à 9h50, mis à jour le 28 mai 2026 à 16h57, par Raphaël Barrou
Les organisations du bâtiment et de la distribution professionnelle réagissent au pacte pour l’électrification signé à l’Élysée. Elles se montrent plutôt satisfaites du rôle qui va être donné aux entreprises et aux artisans dans le plan d'électrification.
Via LinkedIn - ©CAPEB - Batiweb
Via LinkedIn - ©CAPEB

Comment ont réagi les membres de « l'équipe de France de l'électrification » après leur réception à l'Élysée mardi 26 mai ? Plutôt avec optimisme à en croire plusieurs déclarations des organisations concernées et des syndicats. 

Coédis salue le pacte national pour l’électrification

 

L'événement a été l'occasion de signer un « pacte de l'Équipe de France de l'électrification » qui intègre les producteurs de tous types d'énergies, les gestionnaires de réseaux, les distributeurs professionnels ou encore les installateurs des technologies électriques. Selon ce même pacte, les différents acteurs s'engagent à faire la promotion d'une « électricité disponible, compétitive, bas carbone, fiable et produite sur notre territoire » pour gagner la « bataille de l'électrification »

Coédis, organisation représentant la distribution professionnelle du second œuvre technique du bâtiment, affirme que la signature du pacte traduit « l'engagement des entreprises adhérentes ». Lors de son événement annuel, le Coédis Impact 2026, le ministre de la Ville et du Logement Vincent Jeanbrun avait d'ailleurs affirmé qu'il comptait sur les installateurs pour mettre en place ce plan d'électrification. Coédis appelle cependant à associer à ce plan l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. 

En revanche, l'organisation alerte sur une possible concurrence apportée à la filière professionnelle par certaines offres adossées à une labellisation gouvernementale. 

Espoirs pour la CAPEB et la FFB

 

Pour la CAPEB, il s'agit d'une « étape importante pour renforcer la souveraineté énergétique, soutenir la décarbonation et valoriser les savoir-faire des entreprises artisanales du bâtiment partout dans les territoires ». Le syndicat de l'artisanat du bâtiment considère que « grâce à leur expertise et à leur ancrage local », ces dernières sont toute qualifiées pour contribuer à l'électrification. 

De son côté, la FFB a souligné l'engagement des entreprises du bâtiment pour « relever le défi de la décarbonation grâce à des offres et des solutions de proximité adaptées aux besoins des clients, à leur capacité d’équipement et à la réalisation des travaux, en lien avec l’ensemble des acteurs de la filière »

 

Newsletter

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

Je m’abonne gratuitement →
Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.