Électrification : les syndicats saluent le pacte signé à l’Élysée

Les organisations du bâtiment et de la distribution professionnelle réagissent au pacte pour l’électrification signé à l’Élysée. Elles se montrent plutôt satisfaites du rôle qui va être donné aux entreprises et aux artisans dans le plan d'électrification.

Comment ont réagi les membres de « l'équipe de France de l'électrification » après leur réception à l'Élysée mardi 26 mai ? Plutôt avec optimisme à en croire plusieurs déclarations des organisations concernées et des syndicats.

Coédis salue le pacte national pour l’électrification

L'événement a été l'occasion de signer un « pacte de l'Équipe de France de l'électrification » qui intègre les producteurs de tous types d'énergies, les gestionnaires de réseaux, les distributeurs professionnels ou encore les installateurs des technologies électriques. Selon ce même pacte, les différents acteurs s'engagent à faire la promotion d'une « électricité disponible, compétitive, bas carbone, fiable et produite sur notre territoire » pour gagner la « bataille de l'électrification ».

Coédis, organisation représentant la distribution professionnelle du second œuvre technique du bâtiment, affirme que la signature du pacte traduit « l'engagement des entreprises adhérentes ». Lors de son événement annuel, le Coédis Impact 2026, le ministre de la Ville et du Logement Vincent Jeanbrun avait d'ailleurs affirmé qu'il comptait sur les installateurs pour mettre en place ce plan d'électrification. Coédis appelle cependant à associer à ce plan l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur.

En revanche, l'organisation alerte sur une possible concurrence apportée à la filière professionnelle par certaines offres adossées à une labellisation gouvernementale.

Espoirs pour la CAPEB et la FFB

Pour la CAPEB, il s'agit d'une « étape importante pour renforcer la souveraineté énergétique, soutenir la décarbonation et valoriser les savoir-faire des entreprises artisanales du bâtiment partout dans les territoires ». Le syndicat de l'artisanat du bâtiment considère que « grâce à leur expertise et à leur ancrage local », ces dernières sont toute qualifiées pour contribuer à l'électrification.

De son côté, la FFB a souligné l'engagement des entreprises du bâtiment pour « relever le défi de la décarbonation grâce à des offres et des solutions de proximité adaptées aux besoins des clients, à leur capacité d’équipement et à la réalisation des travaux, en lien avec l’ensemble des acteurs de la filière ».