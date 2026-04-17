La filière EnR a compté 250 000 emplois directs en France en 2024

Selon une étude publié par le Syndicat des énergies renouvelables (SER), 250 000 personnes étaient employés dans la filière des énergies renouvelable en 2024. La filière aurait rapporté plus de 2,1 milliards d'euros en retombées fiscales locales.

En 2024, les énergies renouvelables ont représenté près de 250 000 emplois directs en France, principalement au sein de TPE et PME réparties sur l’ensemble du territoire, selon une étude du Syndicat des énergies renouvelables (SER) publiée jeudi 16 avril.

Ce volume atteint près de 428 000 emplois en incluant les emplois indirects, précise cette première étude exhaustive sur l’emploi réalisée par le cabinet Utopies pour le SER.

Estimés en équivalent temps plein (ETP), ces emplois recouvrent « l’ensemble des activités de production, d'installation, de maintenance et de sous-traitance liées au développement des énergies renouvelables sur le territoire ».

Portant sur l’année 2024, dernière période pour laquelle les données sont consolidées, l’étude recense précisément 248 785 emplois directs et 178 947 emplois indirects.

« Cette analyse confirme le poids majeur des filières EnR sur l'emploi en France », souligne le SER, qui met en avant « une répartition géographique diffuse des emplois sur l'ensemble du territoire métropolitain, reflétant l'ancrage local des filières des énergies renouvelables ».

Près de 40 % des emplois sont non délocalisables

Ainsi, le photovoltaïque est davantage implanté dans le sud de la France, tandis que l’éolien terrestre domine dans les Hauts-de-France.

Les emplois directs se concentrent principalement dans les filières de l’aérothermie (pompes à chaleur, 72 021), du chauffage au bois domestique (48 675), du solaire (44 392), de l’hydroélectricité (21 113), de l’éolien terrestre (16 849) et de l’éolien en mer (7 878).

L’étude indique par ailleurs que «près de 40 % des emplois directs et indirects sont considérés comme non délocalisables, car fortement liés aux territoires d'implantation des infrastructures ».

Les TPE/PME concentrent 47 % des emplois directs, les principaux secteurs concernés étant le bâtiment et les travaux publics, mobilisés pour la construction des installations, ainsi que les services spécialisés, scientifiques et techniques et le commerce.

De fortes retombées fiscales au profit des collectivités locales

L’étude distingue également une catégorie d’emplois dits « induits », qui correspondent aux postes créés indirectement par la consommation des ménages liée aux emplois directs et indirects (alimentation, habillement, logement, services, etc.), ainsi que par certaines dépenses publiques, comme celles consacrées par exemple aux cantines scolaires des enfants des salariés de la filière, qu’ils soient employés directement ou indirectement.

Elle évalue ces emplois induits à 207 378, auxquels s’ajoutent 140 398 emplois liés aux dépenses publiques, portant ainsi le total des emplois locaux à 775 507 ETP, et souligne la contribution des énergies renouvelables à l’attractivité économique des territoires où elles sont implantées.

Dans une précédente étude menée avec le cabinet Colombus Consulting, le SER avait dévoilé que les énergies renouvelables avaient rapporté plus de 2,1 milliards d'euros en retombées fiscales locales en 2024, principalement au profit des communes et communautés de communes.

Avec AFP