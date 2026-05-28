Les prix de l’immobilier ancien repartent légèrement à la hausse, portés par Paris et l’Île-de-France, selon l’indice Notaires-Insee.

Les prix de l'immobilier ancien ont amorcé un léger rebond en France au premier trimestre 2026, affichant une hausse de 0,1 % par rapport à la même période de 2025, selon l'indice Notaires-Insee publié jeudi 28 mai. Une reprise modeste, portée en grande partie par la dynamique du marché parisien.

Cette stabilisation masque toutefois des évolutions contrastées selon les types de biens. Les appartements tirent la moyenne vers le haut avec une progression de 0,6 % sur un an, quand les maisons accusent un léger repli de 0,2 % sur la même période.

Par rapport au trimestre précédent (octobre-décembre 2025), les prix des logements anciens ont progressé de 0,2 %. Une hausse qui reste néanmoins très localisée : elle est « portée uniquement par les logements d'Île-de-France, les prix des logements anciens en province étant stables sur le trimestre », souligne la publication.

Paris et la petite couronne portent la hausse des prix

En Île-de-France, le marché se distingue nettement du reste du territoire. Les prix y sont en hausse de 0,9 % par rapport au dernier trimestre 2024, et de 0,6 % sur un an.

Ce sont les appartements qui soutiennent cette progression, avec une hausse de 1 % sur un an, tandis que les maisons continuent de céder du terrain (-0,4 %). Géographiquement, c'est la petite couronne qui enregistre la plus forte hausse des prix (+1,3 %), devant Paris intra-muros (+1 %).

Hors Île-de-France, les prix des logements anciens sont stables sur un an.

Du côté des transactions, le marché semble lui aussi trouver un plancher. Le nombre de ventes enregistrées sur les douze derniers mois « se stabilise, il était en augmentation depuis octobre 2024, après une baisse continue depuis la fin avril 2022 », relève l'Insee. Entre avril 2025 et fin mars 2026, 952 000 ventes ont été comptabilisées, un niveau identique à celui enregistré fin décembre 2025.

À noter : l'Insee a par ailleurs revu à la baisse la variation des prix au quatrième trimestre 2025, ramenée de +0,5 % à +0,3 % par rapport au trimestre précédent.

Avec AFP