Récompensé avant même son lancement sur le marché : le nouveau ProBuddy® Evo de Wiha

Wiha lance le ProBuddy® Evo : un ensemble compact de porte-outils qui établit de nouvelles normes non seulement en termes d'esthétique, mais aussi de fonctionnalité. Avant même son lancement officiel, ce concept bien pensé a déjà été récompensé par le German Design Award 2026 dans la catégorie « Excellent Product Design » – un signe fort de l'esprit d'innovation, de la proximité avec les utilisateurs et de la compétence en matière de conception. Le prix « Winner » récompense les réalisations exceptionnelles en matière de conception qui sont considérées comme pionnières dans leur catégorie respective.

Qu'est-ce qui rend le ProBuddy® Evo si spécial ?

Le kit ProBuddy® Evo de 40 pièces est la réponse bien pensée aux défis quotidiens de l'utilisation mobile et complète parfaitement les gammes d'outils existantes. Compact, léger et maniable, il offre une solution universelle pour les déplacements, en voiture, sur le chantier ou à la maison. Grâce à ses nombreux raccords vissés, le ProBuddy® Evo est idéal pour les travaux de réparation, de montage et de maintenance dans les domaines du chauffage, de la climatisation, de la plomberie, de l'industrie, de l'automobile, du vélo ou du bricolage.

Le porte-outils intelligemment conçu permet de ranger rapidement et de retirer sans effort les outils. Particulièrement pratique : la barre à embouts rabattable sur le côté avec bouton-poussoir, qui permet de retirer les embouts facilement et rapidement, même d'une seule main.





Un équipement polyvalent pour chaque application

À l'intérieur, le kit offre une combinaison polyvalente de composants de haute qualité : 29 embouts pour diverses applications, sept douilles courantes de 1/4 pouce, une mini-clé à cliquet réversible à 72 dents pour les travaux dans des espaces confinés, ainsi qu'un porte-embouts magnétique et un adaptateur. Le kit est complété par un manche de tournevis SoftFinish® qui garantit un travail particulièrement ergonomique et ménageant les mains. Grâce à des matériaux de haute qualité tels que l'acier au chrome-vanadium et une surface résistante et facile à nettoyer, le kit résiste également aux conditions difficiles.

« Avec le ProBuddy® Evo, nous voulions créer une solution qui réponde aux véritables défis du transport d'outils, et ce, de manière à répondre aux besoins réels des utilisateurs : simple, robuste, intelligemment organisée », explique Stefanie Lägler, responsable marketing international chez Wiha. « Le fait que nous ayons remporté le German Design Award pour le concept du ProBuddy® Evo nous conforte dans notre démarche et nous rend bien sûr très fiers. »

Grâce à sa polyvalence et à sa conception bien pensée, le ProBuddy® Evo n'est pas seulement un atout pour le travail quotidien, mais aussi un cadeau « incontournable » pour les professionnels, les bricoleurs et tous ceux qui veulent s'organiser intelligemment.

Le ProBuddy® Evo est désormais disponible dans les magasins spécialisés et en ligne sur www.wiha.com.







Le Wiha ProBuddy® Evo allie fonctionnalité, design et orientation utilisateur et a déjà été récompensé par le German Design Award 2026.

Le compagnon idéal pour les déplacements. Particulièrement pratique : le porte-embouts rabattable sur le côté avec bouton-pression.

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