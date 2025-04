Le chantier urbain connecté

L’utilisation des nouvelles technologies

Les chantiers urbains intelligents s’appuient sur des technologies avancées pour optimiser à la fois la gestion et la sécurité des sites. Grâce aux capteurs IoT*, il est possible de surveiller en temps réel divers paramètres du chantier, tels que la qualité de l’air, les niveaux sonores ou encore les vibrations. Ces dispositifs apportent une réelle valeur ajoutée, aussi bien pour la maîtrise des risques sur site que pour la protection des personnes à proximité.

En effet, la précision des données recueillies permet de prévenir d’éventuels dommages affectant l’ouvrage en construction (garantie TRC) ainsi que les risques causés aux avoisinants (garantie RCMO).

Par ailleurs, l’utilisation de drones et de robots se révèle particulièrement efficace pour assurer des missions de surveillance, d’inspection ou encore pour réaliser certaines tâches dans des zones difficiles d’accès, réduisant ainsi l’exposition des travailleurs aux environnements dangereux.

La construction hors-site constitue également une solution innovante et flexible, permettant d’accélérer les délais d’exécution tout en limitant les nuisances pour les riverains. Elle offre des avantages significatifs en termes de gain de temps et de réduction des risques sur site. Conscients des bénéfices de ces nouvelles approches, les assureurs soutiennent cette transition. C’est le cas de L’Auxiliaire BTP qui accompagne activement les entreprises du bâtiment dans l’adoption de ces pratiques innovantes.

Une planification rigoureuse

Le succès d’un chantier urbain repose sur une planification minutieuse et une conception innovante.

Grâce aux outils de gestion de projet et au BIM**, les entreprises intervenant sur un chantier peuvent assurer un suivi précis de l’avancement des travaux, optimiser l’allocation des ressources et anticiper d’éventuels obstacles. L’exploitation des données collectées permet une prise de décision plus réactive et éclairée, contribuant ainsi à une meilleure maîtrise des délais et des coûts.

Les BIM managers jouent désormais un rôle clé sur de nombreux chantiers, en particulier ceux de grande envergure. Leur implication constitue un atout du point de vue des assureurs en Dommages-Ouvrage et Tous Risques Chantier. Cependant, la question de leur responsabilité juridique reste encore en suspens, aucun arrêt de principe de la Cour de cassation ne l’ayant définitivement tranchée. Par ailleurs, leurs interventions sont le plus souvent réalisées en sous-traitance par le maître d’œuvre en charge du projet.

Des pratiques plus durables

Les initiatives en faveur des chantiers bas-carbone occupent une place centrale dans l’évolution du secteur. Elles englobent plusieurs enjeux clés, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la limitation des particules fines et des nuisances sonores, ainsi que l’adoption des principes de l’économie circulaire.

Le chantier urbain intelligent s’inscrit dans cette dynamique en intégrant des pratiques plus durables, comme l’utilisation de matériaux écologiques et la réduction des déchets. Par ailleurs, les systèmes de gestion énergétique permettent de limiter la consommation et les émissions de CO₂, contribuant ainsi à un impact environnemental réduit.

Dans ce contexte, les zones à faibles émissions (ZFE), mises en place dans les grandes agglomérations, imposent des restrictions strictes pour lutter contre la pollution de l’air. Conscient de ces enjeux, L’Auxiliaire BTP s’engage pleinement dans cette démarche avec son offre BREEZ, le premier contrat du marché spécialement conçu pour couvrir les engins et matériels de chantier zéro émission, qu’ils fonctionnent à l’électricité ou à l’hydrogène.

Les équipements électriques jouent un rôle essentiel dans l’amélioration de l’impact environnemental des chantiers urbains, tout en contribuant à une meilleure qualité de vie en ville. En réduisant les émissions de CO₂ et les nuisances sonores, ils participent à la préservation de la santé des travailleurs, des riverains et de l’environnement. C’est dans cette optique que notre mutuelle, aux côtés de Kiloutou, s’engage activement à encourager l’adoption de ces solutions par nos sociétaires.

Par ailleurs, la réglementation RE 2020, qui a progressivement remplacé la RT 2012 depuis 2022, constitue une avancée majeure. Elle impose une approche plus globale de la gestion de l’impact carbone dès la phase de chantier. Désormais, en plus des émissions générées par l’ouvrage finalisé, elle intègre également les contributions liées aux matériaux et aux processus de construction dans le calcul du bilan carbone global (voir tableau ci-après).

Les chantiers urbains intelligents marquent ainsi une transformation significative du secteur, conjuguant innovation technologique, optimisation de la gestion des risques et engagement en faveur du développement durable. Grâce à des outils tels que les capteurs IoT, les drones, la construction hors-site et des pratiques écoresponsables, ces projets offrent des gains considérables en matière de sécurité, de durabilité et d’efficacité.

Pour L’Auxiliaire BTP, s’adapter à ces évolutions est une nécessité afin d’anticiper les défis assurantiels de demain. La mutuelle reste pleinement mobilisée pour accompagner les acteurs de la construction et leur proposer des solutions adaptées, en développant des partenariats stratégiques qui les aideront à relever les enjeux environnementaux à venir.

Six indicateurs pour évaluer la performance environnementale des nouveaux bâtiments

La RE 2020 prévoit six indicateurs pour évaluer la performance environnementale des nouveaux bâtiments (source : Guide RE 2020 – Ministère de la transition écologique – janvier 2024)

*IoT : Internet of things (internet des objets)

** BIM : building information modeling (modélisation des informations du bâtiment)

