Nouvelle caméra thermique pour téléphone : découvrez la testo 860i
Compacte, intuitive et connectée, la nouvelle caméra thermique pour smartphone testo 860i révolutionne le diagnostic thermique dans le bâtiment et le CVCF. Grâce à son fonctionnement via l’application gratuite testo Smart, les artisans, techniciens et installateurs peuvent détecter rapidement les points chauds, les fuites de chaleur ou les défauts d’isolation, directement depuis leur téléphone.
Conçue pour les professionnels exigeants, elle offre une visualisation précise des températures sans contact, idéale pour l’entretien des systèmes de chauffage, de climatisation, la détection des moisissures ou encore l’inspection des conduites frigorifiques, évaporateurs, ou PAC.
L’association entre la caméra testo 860i et l’écosystème Testo Smart permet un gain de temps considérable, une analyse plus fiable et la création instantanée de rapports professionnels ainsi que l’intégration de vos clichés thermiques dans vos devis.
Pourquoi se procurer la testo 860i ?
- Diagnostic rapide et précis directement sur smartphone
- Gain de temps : mesure et rapport immédiat via l’application gratuite testo Smart
- Interventions plus précises : visualisez en direct les zones à risque ou les déperditions
- Image professionnelle : rapports thermographiques personnalisés à envoyer au client
- Mobilité totale : aucun câble, aucun PC nécessaire
