ConnexionS'abonner
Fermer

Nouvelle caméra thermique pour téléphone : découvrez la testo 860i

Communiqué
Publié le 13 octobre 2025
Partager : 
Découvrez la testo 860i, la caméra thermique pour smartphone conçue pour les pros du bâtiment et du CVCF.
Nouvelle caméra thermique pour téléphone : découvrez la testo 860i - Batiweb

Compacte, intuitive et connectée, la nouvelle caméra thermique pour smartphone testo 860i révolutionne le diagnostic thermique dans le bâtiment et le CVCF. Grâce à son fonctionnement via l’application gratuite testo Smart, les artisans, techniciens et installateurs peuvent détecter rapidement les points chauds, les fuites de chaleur ou les défauts d’isolation, directement depuis leur téléphone.

Conçue pour les professionnels exigeants, elle offre une visualisation précise des températures sans contact, idéale pour l’entretien des systèmes de chauffage, de climatisation, la détection des moisissures ou encore l’inspection des conduites frigorifiques, évaporateurs, ou PAC.

L’association entre la caméra testo 860i et l’écosystème Testo Smart permet un gain de temps considérable, une analyse plus fiable et la création instantanée de rapports professionnels ainsi que l’intégration de vos clichés thermiques dans vos devis.

Pourquoi se procurer la testo 860i ?

  • Diagnostic rapide et précis directement sur smartphone
  • Gain de temps : mesure et rapport immédiat via l’application gratuite testo Smart
  • Interventions plus précises : visualisez en direct les zones à risque ou les déperditions
  • Image professionnelle : rapports thermographiques personnalisés à envoyer au client
  • Mobilité totale : aucun câble, aucun PC nécessaire

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
TESTO - Batiweb

La société Testo SE & Co. KGaA, dont le siège se trouve à Lenzkirch,...

19 RUE DES MARAICHERS
57600 FORBACH
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.