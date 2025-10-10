Vaillant présentera ses pompes à chaleur 2026 sur ARTIBAT
La révolution R290 à l’intérieur par Vaillant
En 2026, Vaillant va sortir 4 nouvelles gammes de pompes à chaleur. Deux gammes seront présentées en avant-première sur le stand de la marque à Artibat.
Sélectionnée dans le guide des nouveautés 2025 du salon, la gamme de pompes à chaleur eau/eau geoTHERM/geoCOMPACT exclusive propose un concept de sécurité unique et breveté, qui permet des installations flexibles et en toute sécurité avec du R290 à l’intérieur du logement. Sa plateforme électronique intelligente iQconnect optimise également le temps d’installation et accompagne efficacement la mise en service et la maintenance.
Vaillant exposera également sa gamme de pompes à chaleur air/eau aroTHERM plus nouvelle génération. Des modèles plus silencieux, plus performants et qui bénéficient également d’une flexibilité d’installation absolue grâce au concept de sécurité unique permettant une zone réglementée réduite au minimum.
Retrouvez toutes les nouveautés de Vaillant stand 7 A02 !
