Échafaudages roulants : privilégiez le MDS et la marque NF

Fiabilité, légèreté et sécurité : trois critères essentiels pour choisir un échafaudage de chantier. Les professionnels le savent, un matériel mal adapté ou non conforme peut rapidement devenir un risque majeur sur le terrain. Pour travailler efficacement en hauteur, il est désormais recommandé de s’équiper d’un échafaudage roulant à montage et démontage en sécurité (MDS), bénéficiant du droit d’usage de la marque NF.

Pourquoi le système MDS est devenu incontournable

Le dispositif MDS (Montage et Démontage en Sécurité) est issu d’une démarche encadrée par la norme NF EN 12810-1 et NF EN 12811-1, soutenue par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et le CSTB.

Son principe est simple : limiter au maximum les risques de chute lors du montage, du démontage ou de la modification d’un échafaudage. Les éléments MDS sont conçus pour que l’installateur reste protégé à tout moment, sans avoir à se déplacer sur des zones non sécurisées.

Les fabricants ont intégré des garde-corps MDS prémontés, des planchers antidérapants et des dispositifs de blocage automatiques. Résultat : une réduction significative des accidents du travail et une productivité accrue sur les chantiers.

Aluminium ou acier : le bon choix pour la performance

Le choix du matériau influe directement sur la maniabilité et la durée de vie de l’échafaudage chantier.

L’aluminium , près de deux fois plus léger que l’acier, facilite le transport, le montage et la manipulation. Idéal pour les échafaudages roulants , il réduit la fatigue des équipes et accélère les opérations de déplacement.

, près de que l’acier, facilite le transport, le montage et la manipulation. Idéal pour les , il réduit la fatigue des équipes et accélère les opérations de déplacement. L’acier, plus robuste, reste pertinent pour les chantiers fixes ou les structures de grande hauteur, mais son poids est un inconvénient sur les interventions répétitives.

Les échafaudages roulants en aluminium certifiés NF-MDS offrent donc le meilleur compromis entre sécurité, mobilité et confort d’usage.

La marque NF : un gage de conformité et de durabilité

Opter pour un matériel bénéficiant de la marque NF n’est pas qu’une formalité : c’est une garantie que l’équipement respecte un référentiel strict de sécurité et de performance.

Chaque échafaudage labellisé NF est soumis à des contrôles réguliers : résistance mécanique, stabilité, durabilité des matériaux, conformité du montage MDS, etc.

Les produits certifiés sont identifiables grâce à la plaque signalétique apposée par le fabricant.

Selon les chiffres de l’INRS, la certification NF réduit considérablement le risque d’accident lors des opérations en hauteur, particulièrement sur les chantiers de second œuvre (ravalement, peinture, isolation extérieure).

Choisir la bonne classe de charge

La norme NF EN 12811-1 distingue six classes de charge, de 75 à 600 kg/m².

Le choix doit se faire selon la nature des travaux :

Classe 2 (150 kg/m²) : idéale pour les interventions légères (peinture, maintenance).

: idéale pour les interventions légères (peinture, maintenance). Classe 3 à 4 (200 à 300 kg/m²) : adaptée aux travaux de maçonnerie ou de façade.

: adaptée aux travaux de maçonnerie ou de façade. Classe 5 à 6 (450 à 600 kg/m²) : pour les chantiers lourds nécessitant du stockage temporaire de matériaux.

En pratique, la plupart des échafaudages roulants MDS en aluminium se situent entre les classes 2 et 4, offrant une large polyvalence tout en conservant un poids maîtrisé.

Pour sécuriser vos interventions en hauteur, investir dans un échafaudage roulant MDS certifié NF est aujourd’hui un choix technique et réglementaire avisé.

Plus léger, plus stable et plus rapide à monter, il répond aux exigences de sécurité de la CNAM tout en améliorant la productivité des équipes.

Avant chaque achat, vérifie la classe de charge, le matériau et la présence du marquage NF : trois réflexes simples pour un chantier plus sûr et plus efficace.