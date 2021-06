CANNES, un festival de beaux moments à partager !

Nous vous invitons à découvrir une toute nouvelle collection conçue par l’un des leaders du mobilier outdoor Grosfillex. La collection CANNES est dédiée au marché contract des cafés, de l’hôtellerie et de la restauration (CHR).

Chronique d’une réouverture annoncée

D’ici peu les terrasses vont de nouveau pouvoir accueillir les clients. Selon le calendrier gouvernemental, les terrasses des bars et restaurants devraient être accessibles dans une première phase courant mai. Et c’est la France entière qui attend avec impatience le plaisir de se retrouver et de partager de bons moments entre amis ou en famille ! Avec sa nouvelle collection de chaises et fauteuils CANNES, Grosfillex accompagne les bars, restaurants et hôtels pour les aider à recevoir leurs clients dans de bonnes conditions : un design culte, des matériaux confortables pérennes, une fabrication 100% française et des coloris tendances caractérisent cette offre originale dédiée aux CHR.

Bye bye morosité, place à la bonne humeur !

C’est en observant tous les bons moments passés en terrasse que Grosfillex a conçu sa nouvelle collection de chaises et fauteuils. CANNES est un hommage aux discussions animées autour d’un café, aux repas entre amoureux, aux dîners entre amis pendant lesquels on refait le monde... Bref, CANNES symbolise cet art de vivre à la française que l’on nous envie partout dans le monde et que nous avons tellement hâte de retrouver.

L’art d’accueillir

Le design de la collection CANNES n’est pas seulement beau, il est conçu pour offrir une assise généreuse (belles dimensions de 60 X 62,5 cm pour le fauteuil) et très confortable. Bien pensé, le design permet d’empiler les chaises et de les ranger facilement. Une poignée de préhension rend la prise en main et le déplacement aisés. Les chaises et fauteuils CANNES allient douceur et souplesse grâce à un agréable matériau résine. La résine est par ailleurs silencieuse, légère et facile à entretenir.

L’art de décorer

Déclinée en une gamme de 6 coloris originaux et modernes, la collection CANNES égaye avec élégance tous les espaces extérieurs. La riche palette chromatique, Havane, Anthracite, Terracotta, Jaune Indien, Vert Tender et Bleu Minéral s’adapte aux différents univers régionaux ou styles décoratifs : bord de mer, montagne, bistrot parisien...

L’art de recevoir en toute saison

La collection CANNES est produite en France, dans une résine de synthèse durable qui résiste aux chocs et aux agressions extérieures les plus extrêmes comme les fronts de mer et zones enneigées. Ce matériau conserve sa couleur sans s’altérer ni s’écailler. Testée pour une utilisation intensive, la formulation résine est renforcée en fibres de verre. À noter que ce matériau moderne est particulièrement agréable en toutes saisons et à toute température puisqu’il évite les sensations de chaud et froid du métal par exemple.

Le confort, l’élégance et la robustesse, d’une collection 100 % FRANÇAISE 100 % RECYCLABLE.