MAPEI LE LAB’ : Accélérateur de progrès

MAPEI France lance MAPEI LE LAB’, un nouveau service technique mobile exclusif destiné à accompagner les industriels du secteur du béton. Entièrement équipé, MAPEI LE LAB’ se déplace sur les usines de préfabrication, les centrales de BPE (Béton Prêt à l’Emploi) et sur les chantiers pour réaliser des essais en lien avec le matériau béton. MAPEI LE LAB’ est le 1er laboratoire mobile adjuvantier en France : un service technique de proximité unique signé MAPEI !

L’expertise béton MAPEI au cœur des usines préfa, centrales béton et chantiers

Partout à travers le monde, depuis plus de 30 ans, MAPEI aide les professionnels à formuler des bétons pour les chantiers les plus variés jusqu’aux ouvrages d’art les plus complexes. Cette expertise, MAPEI la met plus que jamais aux services des producteurs de BPE et de béton préfabriqué avec MAPEI LE LAB’, son nouveau support technique mobile béton.

Avec l’appui d’un technicien support béton expérimenté, le service MAPEI LE LAB’ apporte un accompagnement personnalisé et toute l’expertise MAPEI sur le lieu de fabrication afin de réaliser des essais in-situ et :

Formuler des bétons adaptés aux besoins des clients

Optimiser l'adjuvantation et le coût des bétons

Accompagner les équipes dans la formulation de bétons et approfondir leurs connaissances techniques

Relever les défis environnementaux par la formulation de bétons bas carbone

MAPEI LE LAB’ : pour gagner en réactivité

En lien avec la stratégie MAPEI #Proche de vous et #Vous faciliter la vie, MAPEI LE LAB’ est un service exclusif et innovant qui permet aux industriels du béton de gagner en :

FACILITÉ : Les industriels du béton n’ont plus à prélever et envoyer leurs matériaux en laboratoire, MAPEI les caractérise et formule les bétons directement sur le lieu de fabrication. Les résultats des essais sont confirmés à l’échelle industrielle en suivant.

: Les industriels du béton n’ont plus à prélever et envoyer leurs matériaux en laboratoire, MAPEI les caractérise et formule les bétons directement sur le lieu de fabrication. Les résultats des essais sont confirmés à l’échelle industrielle en suivant. RÉACTIVITÉ : Les essais sont faits sur le site des industriels qui bénéficient des résultats en temps réel et peuvent immédiatement choisir les orientations à donner. MAPEI et l’industriel déterminent et valident ensemble beaucoup plus rapidement les meilleures solutions industrielles.

: Les essais sont faits sur le site des industriels qui bénéficient des résultats en temps réel et peuvent immédiatement choisir les orientations à donner. MAPEI et l’industriel déterminent et valident ensemble beaucoup plus rapidement les meilleures solutions industrielles. QUALITÉ : Équipé de plus de 30 appareils et outils de mesure, MAPEI LE LAB’ permet de réaliser une très large gamme d’essais, sur vos bétons et sur vos matières premières.

: Équipé de plus de 30 appareils et outils de mesure, MAPEI LE LAB’ permet de réaliser une très large gamme d’essais, sur vos bétons et sur vos matières premières. EXPERTISE : Les Techniciens Support Béton MAPEI possèdent une grande expérience du béton et connaissent parfaitement les environnements du BPE et de la préfabrication. À l’écoute des attentes des industriels du béton, ils apportent une solution sur-mesure.

Une assistance technique en béton

MAPEI LE LAB’ vient compléter l’expertise béton MAPEI au service de ses clients :

1 laboratoire béton à Montgru-Saint-Hilaire (entre Paris et Reims)

1 laboratoire béton à Toulouse Saint-Alban

1 équipe commerciale et technique dédiée

