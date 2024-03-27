Catalogue Dinathèque 2025 : profilés de finition sols et murs

DINAC, c’est aussi plus de 100 collaborateurs orientés au service de nos clients. Cela signifie que l’expérience client est toujours prioritaire :

Écouter pour mieux comprendre vos besoins

Faire preuve de volonté pour fournir le service adapté

S’engager proactivement pour comprendre vos besoins futurs

Communiquer de manière à répondre à vos besoins

Développer des relations avec nos clients présents et futurs

Notre savoir-faire, est basé sur la maîtrise de nombreuses technologies, comme :

Un “matching” parfait : Un résultat stupéfiant, le décor de votre sol reproduit à l’identique. Avec l’impression numérique, nous pouvons fabriquer de petites quantités de film efficacement.

Grâce à notre flux de travail unique, nous pouvons créer des décors et produire des produits personnalisés dans les délais les plus courts possibles, y compris des décors spéciaux.

Des matières premières minutieusement sélectionnées :

En fonction de l’application prévue, différents matériaux sont utilisés. Des considérations écologiques telles que l’utilisation de matières premières recyclées peuvent également jouer un rôle. Nous maîtrisons une grande sélection de matériaux et pouvons offrir la bonne solution pour chaque projet.

Des outils industriels performants pour garantir des produits de qualité toujours disponibles.

Un support R&D en capacité d’adapter nos produits à chaque chantier.

ISO 9001 : L’extension réussie de la certification après un processus d’audit en 2024 confirme notre conviction qu’un système de gestion sans compromis peut garantir une qualité supérieure.

FSC pour une économie durable : Le FSC (Forest Stewardship Council) est une organisation internationale qui promeut une gestion forestière écologique, socialement responsable et économiquement viable.

PEFC pour la qualité écologique : L’étiquetage avec le sceau d’approbation PEFC (Pan-European Forest Certification initiative) aide les clients à prendre une décision consciente d’acheter des produits issus d’une foresterie responsable.

Notre Dinathèque 2025, continue de s’enrichir de nouveaux produits :

Les nouveaux tapis de propreté DINAFLEX, des produits flexibles et efficaces pouvant être découpés directement sur chantier

Une offre de profilés carrelage complète, décorative et adaptée aux évolutions de ce marché

Des tablettes carrelage pour faciliter l’organisation des pièces d’eau et cuisine

Des nez de marche adaptés aux tendances décoratives et rapide à mettre en œuvre

Des finitions décors bois, pierre et métal répondant aux tendances des utilisateurs finaux

Avec ce nouveau catalogue et nos équipes, nous vous accompagnerons tout au long de l’année 2025. Vous pouvez compter sur notre énergie et notre rigueur pour répondre à vos demandes pour vos projets.

