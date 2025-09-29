ConnexionS'abonner
Fermer

Profilés spécial carrelage DINAC : Finition & Esthétique

Communiqué
Publié le 29 septembre 2025
Partager : 
Trouvez l’inspiration : nos finitions au service de votre décoration et de l’esthétique de votre intérieur.
Profilés spécial carrelage DINAC : Finition & Esthétique - Batiweb

Pour permettre une finition tant esthétique que technique, nous avons développé une gamme de profilés de finition pour les ouvrages carrelés.

Nos produits, par leur diversité de formes et de matières, apportent une solution à toutes les exigences des professionnels du bâtiment.

Arrêts de cornière, arrêts droits, listels déco, quarts de rond, nez de marche, tablettes murales, ... nous vous proposons de nombreux profilés pour les sols et les murs qui répondent aux besoins de vos différents espaces carrelés. 

Que ce soit pour délimiter deux revêtements, assurer le passage d’une surface vers une autre, ou mettre en valeur votre espace, vous trouverez dans notre large gamme de produits celui qui correspond à votre besoin : finition, décoration, jonction, transition, masquage, sécurisation, et protection. 

Les profilés existent en différentes hauteurs de manière à correspondre à l’épaisseur de vos carrelages de sol ou faïences murales.

Nos produits pour le carrelage sont conçus en aluminium, en inox, en laiton, et nous mettons à votre disposition une vingtaine de finitions et teintes pour répondre à votre créativité. 

Pour vous accompagner dans vos projets, nous vous invitons à découvrir notre nouvelle brochure d’inspiration Déco. Elle vous propose des mini cahiers de tendances pour explorer les styles actuels de décoration intérieure et choisir les profilés les plus adaptés à vos envies et aux contraintes techniques de vos chantiers.

Parcourez nos mini cahiers de tendances, et laissez-vous inspirer au fil des pages. 

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
DINAC - Batiweb

La marque DINAC est reconnue dans l’univers des profilés de finitions pour les sols et les...

1210 route les Révoulins
38350 LA MURE D'ISÈRE
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.