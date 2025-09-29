Profilés spécial carrelage DINAC : Finition & Esthétique

Pour permettre une finition tant esthétique que technique, nous avons développé une gamme de profilés de finition pour les ouvrages carrelés.

Nos produits, par leur diversité de formes et de matières, apportent une solution à toutes les exigences des professionnels du bâtiment.

Arrêts de cornière, arrêts droits, listels déco, quarts de rond, nez de marche, tablettes murales, ... nous vous proposons de nombreux profilés pour les sols et les murs qui répondent aux besoins de vos différents espaces carrelés.

Que ce soit pour délimiter deux revêtements, assurer le passage d’une surface vers une autre, ou mettre en valeur votre espace, vous trouverez dans notre large gamme de produits celui qui correspond à votre besoin : finition, décoration, jonction, transition, masquage, sécurisation, et protection.

Les profilés existent en différentes hauteurs de manière à correspondre à l’épaisseur de vos carrelages de sol ou faïences murales.

Nos produits pour le carrelage sont conçus en aluminium, en inox, en laiton, et nous mettons à votre disposition une vingtaine de finitions et teintes pour répondre à votre créativité.

Pour vous accompagner dans vos projets, nous vous invitons à découvrir notre nouvelle brochure d’inspiration Déco. Elle vous propose des mini cahiers de tendances pour explorer les styles actuels de décoration intérieure et choisir les profilés les plus adaptés à vos envies et aux contraintes techniques de vos chantiers.

Parcourez nos mini cahiers de tendances, et laissez-vous inspirer au fil des pages.

