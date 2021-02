Une pergola est un abri placé au bord d’une terrasse, d’un jardin ou d’une piscine. ‘’Bioclimatique’’, elle s’adapte à tous les changements climatiques. La pergola bioclimatique se compose de lames orientables en aluminium. Selon le modèle, les lamelles peuvent être inclinées de 0 ° à 145 ° afin de contrôler totalement le flux lumineux et la température.

La pergola bioclimatique peut être fixée sur le mur de votre espace extérieur, sur des supports existants ou totalement auto-portée (4 ou 6 piliers). Elle est solide et durable. Si vous cherchez une solution design qui s'adapte parfaitement à votre habitat, pour que vous puissiez profiter de votre terrasse toute l'année à l'abri du vent, de la pluie ou du soleil, alors une pergola bioclimatique est faite pour vous !



Nao fermetures a créé la pergola bioclimatique autoportante ou adossée qui s'adaptera à tous vos projets, même les plus spécifiques. La longueur des lames orientables peut atteindre 4,50 mètres, la structure peut être étendue à 7 mètres. L'avantage est qu'elle peut couvrir une terrasse de plus de 30 m², plusieurs modèles pour couvrir une plus grande surface tout en vous apportant solidité et qualité. La structure de la pergola bioclimatique a différentes couleurs et nuances et peut être soigneusement intégrée à votre espace.

En hiver, profitez de votre pergola fermée Nao fermetures

Pour créer un espace fermé avec une pergola, il faut dire que des rideaux de verres coulissants ou rabattables, des stores screen zip pour fermer une pergola, c’est la garantie de profiter pleinement de son équipement même en hiver. Ainsi, vous obtenez un espace protégé à l’extérieur, vous pourrez en profiter en toute saison. Une fermeture totalement vitrée pour un design sobre et très esthétique.



Les plus de la pergola bioclimatique Nao :



Chez Nao fermetures nous nous engageons à fournir aux clients des produits de la plus haute qualité. Nous fournissons des structures et des lames orientables en aluminium extrudé pour les rendre robustes et résistantes.

Protection efficace de l'espace extérieur.

Optimiser l'espace extérieur en créant un véritable espace de vie.

Une alternative à la véranda et aux différentes protections solaires, comme le store banne.

Afin d'en profiter pleinement, un système d'éclairage est nécessaire sur votre pergola bioclimatique. Vous pouvez opter pour le kit bandeau Leds qui est l’accessoire indispensable pour éclairer au mieux votre espace de vie extérieur et de profiter de votre pergola les longues soirées d’été. Cette solution est simple et peu couteuse pour éclairer votre pergola.

