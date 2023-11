Création en staff Placo® d’un escalier sur voûte sarrasine : la signature architecturale intérieure d’une maison bretonne

L’escalier sur voûte sarrasine est une technique ancestrale millénaire qui allie des qualités mécaniques à une esthétique architecturale. Cet escalier balancé est posé sur une voûte hélicoïdale, lui offrant un style inimitable. Les marches, habituellement ancrées dans un mur, sont renforcées en sous face par des briques plâtrières, sans suspente ni appui intermédiaire. Cette conception pleine de précision permet alors à la voûte sarrasine d'approcher la finesse de l'escalier en pierre massive grâce notamment à un visuel aérien exceptionnel.

L’architecte PI Architecture a fait appel à l’expertise historique de l’entreprise Bonnin Dugué (15 salariés) pour relever ce défi sur-mesure. Un challenge d’autant plus complexe que l’escalier ne pouvait pas reposer sur un mur, étant face à une verrière. Réalisé en quinze jours, cet ouvrage magistral auto-porté a nécessité un véritable travail de minutie en plâtre Lutèce® et en staff Molda®.

Inspirées des villas grecques et imaginées tel un ruban léger et aérien, ses courbes fluides captivent le regard. Le blanc immaculé, totalement lisse sous les feux de la luminosité naturelle, hypnotise l’attention. Sa brillance, et son effet texturé ciment, se marient harmonieusement aux profilés fins des menuiseries en aluminium de la verrière. Ce mur-rideau toute hauteur offre une vue sans fin sur le jardin au fil de la montée ou de la descente des escaliers.



« Ce qui fait l'originalité de cet ouvrage est sa verrière qui révèle un escalier sous voûte sarrasine avec une main courante en plâtre. Le challenge essentiel était de faire tenir un escalier sous voûte sarrasine, dans le vide. Sur ce projet, il n’y a en effet pas de murs extérieurs maçonnés mais une verrière. La solidité se devait d’être irréprochable et de répondre aux exigences des lois sismiques. Nous avons su en quelque sorte défier les lois de la gravité ! ». Anthony Dugué, co-gérant de la SARL Bonnin Dugué

La maîtrise de la technique et du geste

L’entreprise Bonnin Dugué, membre du Club entreprises® Placo, est spécialisée dans les métiers du plâtre depuis vingt-trois ans. Formé durant dix ans par Les Compagnons du Devoir, son co-gérant Anthony Dugué bénéficie d’un savoir-faire de tradition. La passion qu’il voue à la préservation du patrimoine français l’a porté au fil des années vers des chantiers prestigieux de restauration. Une maîtrise de la technique et du geste qui lui a permis de faire revivre la méthode ancestrale de la voûte sarrasine, rarement enseignée dans les centres de formation.



Après avoir réalisé une étude avec un tailleur de pierres pour l’exécution des marches et des contre-marches, l’entreprise a imaginé un ouvrage avec trois points d’accroche. L’escalier a été tracé au sol pour servir de guide d’élévation. Le montage de la structure a été effectué à partir des plâtres Lutèce® Bleu et Lutèce® Rouge de Placo®. Le défi principal résidait dans l’élévation de l’escalier. L’entreprise a réalisé des plaques de staff sur-mesure en atelier, qui ont été mises en place avec un scellement filasse et Molda® 3 Normal pour rigidifier l’ouvrage et éviter les effets de vibrations lorsqu’on emprunte les escaliers. L’escalier a été monté marche après marche et un remplissage s’est effectué par le dessous avec de la brique plâtrière hourdée à l’aide du plâtre Lutèce® Rouge.

La main courante a été façonnée dans des moules avec du staff Molda® Duo de Placo®. Des tiges filetées de 14 mm ont été intégrées dans chaque marche, pour servir de raidisseur à la main courante. Un jointoiement a été fait entre les plaques ainsi qu’une jonction en tête de main courante en plâtre Molda® Duo pour une précision continue : pas de cassure, la montée des escaliers est agréable.



Enfin, un trainage sur place a été réalisé et un enduisage au Lutèce® 2000 C et au Lutèce® 2000 L a été appliqué sur le dessous de l’escalier. La lumière naturelle sur le blanc immaculé révèle un résultat « miroir » procurant au toucher une texture lisse effet ciment. L’entretien est simple, avec une éponge, pour éliminer toute trace de doigts sur la peinture brillante.

Produits et systèmes Placo® : Molda® Duo, Molda® 3 Normal, Lutèce® 2000 C, Lutèce® 2000 L, Lutèce® Rouge, Lutèce® Bleu

* Ce projet a remporté le « Prix du Public » de la 17ème édition des Trophées Placo® en octobre 2022.

Crédits photos : Bonnin Dugué / Raphaël Demaret - Placo®

Pour en savoir plus exit_to_app