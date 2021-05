Gain de temps et conformité DTU pour les professionnels du BTP. Selon une étude récente (source), 55% des professionnels du BTP estiment que les nouvelles contraintes sanitaires impactent leurs niveaux de marges et 31% se disent inquiets pour la pérennité de leur activité. Afin de survivre et de continuer à se développer, ils doivent donc augmenter leur productivité, à moindre coût, tout en garantissant le même niveau de qualité pour leurs clients.

Dans ce contexte, Chaudières Location lance BUZZ : la nouvelle chaudière portative en valise qui permet d’effectuer vite et bien les premières mises en chauffe des planchers chauffants.



Cette solution de séchage de dalle ultra-performante, disponible exclusivement en location, s’installe très rapidement. Elle permet ainsi aux artisans, chapistes & plombiers de gagner un temps précieux tout en respectant les bonnes pratiques du BTP (conformité NF DTU 65.14).



Avec un avantage de taille : compacte et légère, elle est livrée en 24 heures seulement dans toute la France.

Installer un plancher chauffant n’a jamais été aussi rapide

Alors que les français passent de plus en plus de temps chez eux (télétravail, confinements, couvre-feu…), le confort de leur home sweet home est devenu une priorité. En 2020, 247 323 logements ont été rénovés, ce qui représente une augmentation de près de 60% pour le secteur (source).



Mais face à une concurrence féroce et à un contexte économique difficile, tout l’enjeu est désormais de viser l’excellence, afin de s’assurer de la satisfaction des clients, tout en réalisant des marges confortables.



Relever ce challenge passe a minima par le respect des délais : dans le BTP, la gestion du temps est un critère essentiel car tout retard peut coûter très cher.



D’où l’intérêt de la nouvelle solution BUZZ by Chaudières Location : une chaudière portative au format valise disponible à la location. Clé en main, elle est à la fois légère (21 kg) pour simplifier la manipulation et le transport, facile à utiliser, et livrée en un temps record (seulement 24h sur toute la France)



« Nous avons créé BUZZ pour aider les artisans et les acteurs du BTP à augmenter leur productivité en leur proposant une solution « facile à vivre », qui leur permette de se consacrer au reste du chantier de construction ou de rénovation et leur faire ainsi gagner du temps en toute sécurité. » Sébastien Chateaux, fondateur et co-dirigeant.