RENO PERF : le nouveau dispositif de formations du programme CEE FEEBAT

Le programme CEE FEEBAT a récemment dévoilé une nouvelle offre de formations dédiée aux professionnels de la rénovation énergétique : RENO PERF.

Le dispositif répond aux nouvelles exigences réglementaires associées au signe de qualité RGE [ndlr : Reconnu Garant de l’Environnement] et aux nouveaux cahiers des charges de formation en matière de performance énergétique (définis dans l’arrêté du 17 mars 2025 modifiant l’arrêté du 19 décembre 2014).

Les clés d’une rénovation énergétique de qualité pour les professionnels

RENO PERF s’adresse aux entreprises et artisans du bâtiment souhaitant développer leurs compétences en matière de rénovation énergétique, devenir responsable technique RGE ou compléter leur signe RGE, ainsi qu’aux professionnels devant justifier d’une formation à la demande d’un organisme de qualification à la suite d’un écart dans le cadre d’un audit RGE.

Objectif des formations RENO PERF : leur permettre d’acquérir les connaissances et de connaître les principales règles, guides et bonnes pratiques nécessaires à une rénovation énergétique de qualité, durable et efficiente, en cohérence avec les catégories de travaux sur lesquelles ils interviennent.

Une approche novatrice de la formation

RENO PERF repose sur une stratégie de formation dynamique, qui favorise l’interaction et l’implication de l’apprenant en partant de son quotidien, de situations professionnelles courantes et des principaux risques de non-conformité en matière de rénovation énergétique.

Grâce à des contenu pratiques, loin du « tout théorique », le dispositif s’appuie sur 3 piliers :

Un test de positionnement facultatif, permettant de préconiser au professionnel un parcours ajusté à ses besoins et connaissances.

facultatif, permettant de préconiser au professionnel un parcours ajusté à ses besoins et connaissances. Un parcours de montée en compétences autour de 10 formations , mobilisables selon les besoins du professionnel : 1 transverse et 9 spécifiques, relatives à une ou plusieurs catégories de travaux hors énergies renouvelables.

, mobilisables selon les besoins du professionnel : 1 transverse et 9 spécifiques, relatives à une ou plusieurs catégories de travaux hors énergies renouvelables. Une possibilité d’évaluation des acquis en fin de formation, distincte du QCM RGE.

Déploiement de RENO PERF : l’offre de formation FEEBAT s’adapte en conséquence

Les formations RENO PERF seront progressivement déployées par les organismes de formation agréés par un OCF [ndlr : Organisme de Contrôle de la Formation], habilités et préparés par FEEBAT, selon le calendrier suivant :

Jusqu’au 30 septembre 2025, de manière volontaire , parallèlement au module RENOVE de FEEBAT. Jusqu’à cette date, les professionnels peuvent continuer à se préparer au QCM RGE dans sa version actuelle, en suivant la formation RENOVE.

, parallèlement au module RENOVE de FEEBAT. Jusqu’à cette date, les professionnels peuvent continuer à se préparer au QCM RGE dans sa version actuelle, en suivant la formation RENOVE. À partir du 1er octobre 2025, seules les formations RENO PERF pourront être dispensées, le module RENOVE ne pourra plus l’être.

Ces nouvelles formations permettront aux professionnels de se préparer aux QCM RGE associés aux nouvelles connaissances réglementaires, transversales ou spécifiques, attendues des responsables techniques pour le RGE à compter du 1er octobre 2025.

