CHUTUNIC® EVO : la nouvelle génération de chute unitaire

Il y a 50 ans, Nicoll inventait un système inédit d’évacuation unitaire des eaux usées. Cette innovation plusieurs fois primée s’est depuis imposée comme la référence du marché en permettant d’évacuer les eaux usées et les eaux vannes de plusieurs équipements sanitaires dans une seule chute. Le bénéfice : un gain de place dans les gaines techniques, un gain de temps pour les installateurs et un impact environnemental réduit. Pour répondre aux évolutions techniques, réglementaires et structurelles des bâtiments résidentiels, NICOLL réinvente aujourd’hui cette gamme emblématique et lance CHUTUNIC® EVO.

Une efficacité acoustique et des performances hydrauliques optimales

Doté d’un design pensé pour simplifier la conception des réseaux et améliorer l’écoulement des flux, la gamme CHUTUNIC® EVO répond aux besoins en termes d’efficacité acoustique et de performances hydrauliques. L’utilisation d’un PVC plus dense et ce nouveau design offrent également une meilleure atténuation des bruits d’écoulement et d’impacts. Sous Avis Technique (ATec), le système complet est en outre testé pour garantir l’absence de désiphonage, phénomène responsable de ces bruits et de remontées d’odeurs. Les tests ont été réalisés à l’échelle 1 au sein d’une tour de 73 m de hauteur (soit 27 étages), centre d’essais et de recherche d’Aliaxis, située à Northampton, en Angleterre, permettant ainsi de simuler des chutes d’eaux usées selon différentes configurations de moyenne et grande hauteur. Les tests réalisés en conditions réelles ont mis en avant des performances hydrauliques augmentées de 65%.

CHUTUNIC® EVO est classé ESA4 sans accessoire, il est le meilleur système du marché de la chute unitaire. Sa performance en dévoiement 90° est de niveau ESA5 grâce à l’ajout de la bride acoustique de masse lourde.

Une offre modulable et vertueuse

CHUTUNIC® EVO est un système compact s’intégrant aisément et rapidement dans les espaces techniques complexes et de plus en plus réduits. De plus, pour gagner en simplicité et polyvalence, la gamme compte moins de 30 références de tubes, culottes et accessoires, permettant de répondre à toutes les configurations chantiers.

Fabriquée en France sur le site de Cholet (49), la gamme CHUTUNIC® EVO intègre 20% de PVC recyclé d’origine externe et bénéficie d’une FDES. Elle est conditionnée dans des cartons recyclés sans emballage individuel.

