Panasonic : 320 M€ pour une nouvelle usine de pompes à chaleur
Une usine géante pour soutenir la croissance du marché européen des pompes à chaleur
- Capacité de production portée à 1,4 million d’unités par an d’ici 2030 (pompes à chaleur air/eau intérieures et extérieures).
- Surface totale de 140 000 m² (+250 %), faisant de Pilsen l’un des plus grands sites de production de pompes à chaleur en Europe.
- Transfert d’une partie de la production et de la R&D de l’Asie vers l’Europe, afin de mieux répondre à la demande locale et aux objectifs climatiques européens.
Une usine Net Zéro : durabilité et efficacité énergétique au cœur du projet
L’usine de Pilsen s’inscrit dans la vision Panasonic GREEN IMPACT et fonctionne comme une installation Net Zéro, grâce à :
- l’utilisation exclusive d’énergie verte (achats + centrale photovoltaïque de 1 MW en toiture),
- un système intelligent de gestion du bâtiment (BMS) optimisant chauffage, ventilation et éclairage LED,
- la valorisation de la chaleur fatale des compresseurs pour chauffer le bâtiment,
- la récupération des eaux pluviales,
- le passage de sa flotte de véhicules à 100 % électriques dès 2026.
Avec cette inauguration, Pilsen devient la deuxième usine Net Zéro Panasonic en Europe, après celle de Cardiff (Royaume-Uni).
Soutien aux objectifs climatiques européens et à l’économie locale
Le marché européen des pompes à chaleur est en pleine expansion : évalué à 12,2 milliards d’euros en 2024, il devrait dépasser 71 milliards d’euros d’ici 2034 (source : Global Market Insights). L’usine de Pilsen permettra à Panasonic de répondre à cette croissance en offrant des solutions de chauffage et de climatisation sans énergie fossile.
Cet investissement bénéficie aussi à la région de Pilsen grâce à :
- la création d’emplois qualifiés,
- des coopérations renforcées avec les universités locales (notamment l’Université technique d’Ostrava et l’Université de Bohême de l’Ouest),
- le développement de la R&D sur les futures générations de pompes à chaleur.
Une usine tournée vers l’avenir : robotique, automatisation et intelligence artificielle
Le site mise sur l’industrie 4.0 avec déjà 80 robots en service, des lignes de production automatisées et la préparation à l’usage de véhicules autonomes (AGV, AMR). Objectif : une automatisation complète de la fabrication des composants d’ici la prochaine décennie.
Citations clés
- Petr Fiala, Premier ministre tchèque : « L’ouverture de cette usine de pointe renforce la compétitivité de l’industrie tchèque, crée des emplois qualifiés et confirme que la République tchèque est un pays attractif pour les projets technologiques innovants. »
- Toshikatsu Fukunaga, PDG Panasonic HVAC Europe : « L’investissement de Pilsen reflète notre confiance dans le marché européen des pompes à chaleur et notre capacité à anticiper la demande future. »
- Paul Kenny, Association européenne des pompes à chaleur : « Cette usine illustre le rôle clé des pompes à chaleur dans la sécurité énergétique et la décarbonation de l’Europe. »
