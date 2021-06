CLIMAVER®, le premier conduit aéraulique pré-isolé rigide sous Avis Technique de la marque ISOVER

Alternative aux gaines métalliques, CLIMAVER® est un panneau de laine de verre rigide, façonnable en conduits et en raccords de ventilation et réalisable directement sur site. Sa conception technique étanche permet de transporter l’air chaud, tempéré ou froid dans les bâtiments et assure également le double rôle d’isolant thermique et acoustique.

CLIMAVER est adapté au marché neuf et à la rénovation des réseaux aérauliques pour les bâtiments tertiaires, ERP, écoles, hôpitaux, maisons de retraite, bâtiments techniques... comme les bâtiments résidentiels et logements collectifs.



Avec le système CLIMAVER, ISOVER répond aux problématiques des professionnels en offrant une solution : Plus agile pour une gestion simplifiée des chantiers avec un produit sur-mesure et façonnable sur place ,

, Plus performante thermiquement et acoustiquement grâce à la laine de verre reconnue pour ses hautes qualités d’isolation,

Plus économique dans son coût de revient,

dans son coût de revient, Plus écologique grâce à la recyclabilité à 100 % de la laine de verre et son moindre coût de transport. CLIMAVER est conçu avec a minima 65 % de matériaux recyclés. CLIMAVER bénéficie d’un Avis Technique n° 14.5/20-2304.V1 pour l’ensemble de sa gamme. Un sésame pour une mise en œuvre sereine et des chantiers assurables.



Avec CLIMAVER, ISOVER de se positionne en spécialiste des conduits aérauliques pré-isolés et contribue à professionnaliser la filière. La laine de verre, l’atout performance n° 1 de CLIMAVER La laine de verre est reconnue pour ses hautes propriétés isolantes. Elle assure une isolation à la fois thermique (λ0,032 W/m.K) et phonique (α) des conduits, notamment pour pallier au bourdonnement des flux d’air dans les conduits de ventilation. Les panneaux pré-isolés CLIMAVER bénéficient d’une réaction au feu A2-s1,d0, qui répond aux exigences en matière de sécurité. Ils assurent également une étanchéité optimale de classe C, identique à celles des meilleurs conduits métalliques, limitant au maximum les fuites d’air.



Réalisés en laine de verre, un matériau constitué a minima 65 % de verre recyclé, ces conduits sont également recyclables à l’infini.



CLIMAVER bénéficie d’une faible empreinte carbone, environ 10 kg/m2.



Tous les conduits pré-isolés CLIMAVER ont une surface intérieure lisse, induisant de faibles pertes de charges et est résistant aux méthodes de nettoyage classiques. Atout n° 2 : polyvalence et adaptation à tout type de configuration CLIMAVER est un panneau de laine de verre haute densité ultra résistant et léger, qui permet de construire des conduits de ventilation sur-mesure, quel que soit le type de chantier.



Les outils CLIMAVER conçus spécifiquement permettent des découpes très faciles. La finalisation du conduit se fait par agrafage de la languette de recouvrement, renforcée par une bande adhésive en aluminium. Le marquage du revêtement extérieur guide et facilite la découpe pour les pièces singulières.



Réalisé sur place et adaptable au millimètre près, CLIMAVER répond ainsi avec précision aux contraintes des chantiers – coudes, angles, déviations, piquages, embranchement, réductions...).