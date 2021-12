Cofra'GRIMP : protection périphérique temporaire grimpante

Nouvelle génération de garde-corps pour le gros œuvre, que ce soit à partir du RDC, lors du coulage de la dalle supérieure, ou sur la dalle coulée, cofra’GRIMP vous assure la sécurité des personnes grâce au positionnement horizontal, des lisses ou des planches du garde-corps, au fur et à mesure de la construction des murs périphériques. La sécurité est renforcée par la fixation des éléments de cofra’GRIMP sur la dalle béton et non dans le mur. Testé et certifié conforme à la norme EN NF 13374 +A1 classe A par l’APAVE (rapport APAVE R11883190-001-1).

Cofra’GRIMP vous permet de réaliser un garde-corps périphérique temporaire en protection dite grimpante lors de la construction d’un mur en élévation depuis le niveau RDC jusqu’au niveau R+3 voir plus, y compris au niveau des dalles béton.



Un 1er élément autoporteur de 1.30 m se fixe sur le radier ou la première dalle, avec l’ajout de la rehausse de 2,90 m, soit une hauteur de 4,20 m le dispositif permet de monter un mur d’au moins 2,50 m, de coffrer la dalle supérieure sans reprise de charge intermédiaire et d'avoir la protection périphérique déjà en place à l’étage supérieur au niveau de la dalle.



Cofra’GRIMP est le fruit des enquêtes et des essais chantiers réalisés avec des entreprises partenaires et l’écoute des personnes responsables de la prévention, à savoir ne plus faire de trous dans les murs (évite les ponts thermiques) et ne plus se fixer dans les murs car différentes méthodes de hourdage (colles, mortier traditionnel, mortier industriel en silos) dont on ne connait pas la résistance à la traction en fonction du temps de séchage et des conditions climatiques.



Cofra’GRIMP est un produit ergonomique simple et léger dans sa conception ce qui facilite sa mise en œuvre et son stockage. Le système peut recevoir différents types de lisses métal ou planches homologuées, et le positionnement d’une plinthe.



ATTENTION : Pour construire en sécurité la dalle doit d’abord être coulée et avoir suffisamment séché et durci avant la mise en place des vis d’encrage servant à fixer sur la dalle la base de départ ainsi que les platines de reprise de charges à chaque étage.



1. Montage :

Après s’être assuré que la dalle puisse recevoir le système, sur dalle propre positionner les bases de départ en respectant un entre-axe conforme à la norme EN NF 13374. Les fixer à l’aide de 4 vis d’encrage pour béton, sur la dalle. Vérifier l’aplomb des basses de départ lors de la pose (Verticalité de l’ensemble jusqu’au dernier étage nécessaire). Placer les lisses entre les montants prévus sur la base départ et monter les parpaings en repositionnant les lisses au fur et à mesure de l’élévation du mur pour travailler en sécurité. Arrivée en haut de la base départ, mettre en place la rehausse sans omettre de sécuriser l’ensemble via les clavettes jointes. Continuer l'élévation du mur et la pose des lisses entre les montants prévus sur la réhausse. Le 1er niveau étant terminé, coulage de la dalle béton du niveau suivant. Après s'être assuré que la dalle puisse recevoir la platine, la visser par 2 vis d'encrage pour béton sur celle-ci. Enficher la languette mobile de la réhausse qui la plus proche dans l'emplacement prévu de la platine. Renouveler les opérations de l'étage inférieure et ainsi de suite.



2. Démontage :

Déverrouiller l’assemblage entre la base de départ et la première rehausse. Fixer une sangle à l’extrémité de la dernière rehausse et à l’aide de la grue lever, dans l’axe, l’ensemble des rehausse. Déposer au sol et déclaver une à une les réhausses. À chaque étage, retirer les vis à béton et récupérer les platines (dégagement en chassant vers l’intérieur). Au RDC, retirer les vis à béton de la base de départ puis retirer la base (dégagement en chassant vers l’extérieur). Nettoyage et stockage de l'ensemble pour réutilisation chantier suivant.