Comment réaliser son projet de récupération d’eau de pluie ?

Dans le cadre d’un engagement continu pour la défense de l’environnement, la société WICKER TP a fait appel à GRAF afin d’installer une cuve de récupération d’eau de pluie pour procéder au lavage de ses véhicules de manière écologique. Cette opération, subventionnée en partie par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, lui a permis de réduire de 60 % sa consommation d’eau.

La mise en place de cette solution de récupération des eaux pluviales, sous la forme d’une cuve Carat XXL 42 000 litres, n’est que la dernière étape d’un engagement constant de la société pour réduire l’impact de son activité sur l’environnement. Christian Wicker, à la tête de WICKER TP, explique: « Sensibilisé très tôt à l’écologie dans la construction, j'ai souhaité donner une impulsion « verte » à nos travaux lorsque j’ai repris l’entreprise. Nous disposons par exemple d’un centre de recyclage qui permet de retraiter les terres issues des travaux de terrassement ou de concassage de gravats de démolitions ».



La cuve recueille l’eau de pluie en provenance de la toiture d’un hangar de 650 m2. L’eau est ensuite utilisée pour alimenter une station de lavage de véhicules et d'engins. Le parc d’une quarantaine de voitures, camions et engins de chantier étant lavé jusqu’à une fois par semaine, ce dispositif permet de réduire de 60 % la consommation d’eau potable. Cet investissement, financé pour moitié par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, est donc un véritable plus pour la défense de l’environnement.



Wicker TP - Lauréat 2021 des trophées de l'eau. La société Wicker TP a été récompensée pour son système de récupération des eaux pluviales installé sur son site de recyclage de matériaux de chantiers à Hochfelden (67) :

" Cela démontre que chaque entreprise, quelle que soit sa taille peut faire quelque chose à son niveau pour la préservation des ressources en eaux " Valérie Genesseaux, Vice-présidente de France Nature Environnement Grand Est.



Photo à la une : La cuve Carat XXL de 42 000 litres est raccordée à une toi- ture de 650 m2. L’eau récupérée servira à l'arrosage des pistes de manœuvre et au lavage des engins et camions.