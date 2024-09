GRAF : une réponse complète pour tous les projets d’assainissement autonome

GRAF, leader européen sur le marché de l’assainissement non-collectif (ANC), propose une gamme complète de solutions pour répondre aux besoins spécifiques des projets d’assainissement individuel ou semi-collectif. Que ce soit pour des résidences principales ou secondaires, GRAF fournit des solutions complètes, durables et performantes en matière de traitement des eaux usées.

Nos solutions :

Micro-station d’épuration easyOne de 5 à 15 EH : facile à installer (pas de ventilation secondaire à installer sur le toit) et à entretenir, notre micro-station assure un traitement efficace des eaux usées, garantissant un faible encombrement.

Filtre compact easyCompact (4-5-6 EH) : sans électricité, ce système est idéal pour les résidences secondaires, offrant une faible emprise au sol et des performances épuratoires excellentes.

Fosses toutes eaux : disponibles de 3000 à 5000L, elles sont conçues pour une installation simplifiée grâce aux rehausses télescopiques ajustables.

Des solutions d'assainissement sur mesure

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes vos demandes spécifiques :

Traitement des eaux blanches (issues de laiteries, de fromageries...),

Traitement des effluents viticoles et vinicoles,

Traitement des eaux usées de brasseries,

Traitement des eaux usées issues de l'industrie hôtelière (restaurants, hôtels, campings...)

Mais également pour des projets semi-collectifs !

Un accompagnement tout au long de votre projet

GRAF met à votre service son savoir-faire et son expertise pour vous accompagner et vous garantir une solution sur mesure répondant aux exigences réglementaires et garantissant la qualité des eaux traitées.

Découvrez plus en détail notre gamme complète d’assainissement GRAF et trouvez la solution adaptée à vos besoins spécifiques.

Pour en savoir plus exit_to_app