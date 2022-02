Tarkett présente ses solutions de sol bas carbone pour répondre à la RE 2020

La nouvelle RE2020 (Règlementation Environnementale) rentre en vigueur progressivement en 2022 avec de nouvelles exigences pour favoriser les constructions à énergie positives et de diminuer leur impact carbone. Tarkett y répond avec ses solutions bas carbone pour tous les domaines d’application de la réglementation en mettant en œuvre les principes de l’économie circulaire et en utilisant de l’énergie 100% renouvelable dans ses usines.

Recyclage et efficience énergétique de ses usines pour un meilleur climat

L’économie circulaire est pour Tarkett le meilleur moyen de préserver les ressources naturelles, réduire les déchets et les émissions de carbone. Pour cela, il maximise le contenu recyclé dans ses produits et priorise le recyclage en fin de vie avec son programme de collecte ReStart®.



La plupart de ses usines utilisent également de l’énergie 100% renouvelable (8 de leurs usines dans le monde), ce qui contribue à la réduction de l’impact carbone de ses produits.



Sa démarche :

maximiser le contenu recyclé dans leurs produits

prioriser le recyclage en fin de vie avec leur programme ReStart®

utiliser de l’énergie 100% renouvelable dans leurs usines

proposer des alternatives aux ressources fossiles : produits biosourcés et bio-attribués

étendre la durée de vie de leurs produits

Un résultat concret :

~253 000 tonnes d'émissions de carbone évités grâce à l’utilisation de 127 000 tonnes de matériaux recyclés en 2020

Ses objectifs 2030 :



30% de contenu recyclé dans ses produits

30% de gaz à effet de serre de leurs opérations sur l’ensemble de la chaîne de valeur (versus 2019, scope 1, 2 et 3)1, un engagement cohérent avec l’Accord de Paris (en cours de validation par le SBTi).

Centre de recyclage de moquette Waalwijk – Traduction : Nous aimons les déchets. Pour nous c’est une ressource précieuse

Déchets de moquette, vinyle homogène, linoléum et vinyle hétérogène

Ses solutions bas carbone :



Les revêtements de sol de Tarkett sont éco-conçus dans une logique d’économie circulaire, et ils adhérent à la philosophie Cradle to Cradle® depuis plus de 10 ans. L’application de cette démarche dans leurs activités permet de recycler les déchets issus de leurs produits en boucle fermée dans leurs usines tout en préservant la qualité de leurs matériaux et en baissant leur empreinte carbone.



La longévité d’un revêtement de sol est également un critère déterminant de son empreinte carbone : en premier lieu, il est préférable de privilégier un produit adapté à l’usage qui en sera fait ! Pensez par exemple à son domaine d’emploi, au type et à l’intensité du trafic, à sa durée de vie souhaitée, au protocole d’entretien prévu.



Pour les logements :

TX Habitat et TX Habitat Genius vinyles hétérogènes en pose sans colle made in Europe

Produit biosourcé : Lino et parquet

Vinyle hétérogène en pose sans colle TX Habitat

Parquet Segno

Pour les établissements d’enseignement :

Produit bio-sourcé : Lino Tarkett, en version compacte et acoustique 19dB

Produits en pose libre : Acczent Excellence Genius et Tapiflex Excellence Genius, sols vinyles en lé pour le trafic de type U3/U4, fabriqués en France, compatibles pour les supports neufs et la rénovation.

Produits en pose collée : les gammes de vinyle homogène iQ et en particulier iQ Natural, composé de vinyle bio-attribué et de bioplastifiant

Linoléum, Lycée Simone Veil, Liffré

Pour les bureaux :

Dalles de moquette textiles sur sous-couche Ecobase et fil PA6

Produit bio-sourcé : Lino Tarkett et parquet

Dalle de moquette Breccia

Pour les établissements de santé et d’hébergement pour personnes âgées :

Produits en pose libre : Acczent Excellence Genius et Tapiflex Excellence Genius, sols vinyles en lé pour le trafic de type U3/U4, fabriqués en France, compatibles pour les supports neufs et la rénovation.

Produits en pose collée : les gammes de vinyle homogène iQ et en particulier iQ Natural, composé de vinyle bio-attribué et de bioplastifiant

Vinyle homogène bio-attribué iQ Natural

FDES individuelles pour quantifier l’impact carbone des produits disponibles ici et sur la base INIES :

En savoir plus sur la RE2020 cliquez ici



Feuille de route Tarkett 2030 pour le climat cliquez ici



Téléchargez la brochure Sélection circulaire de Tarkett cliquez ici



1 provenant de leurs propres activités (Scope 1), de l’énergie achetée (Scope 2) ainsi que celles issues du reste de leur chaîne de valeur, des fournisseurs aux clients finaux (Scope 3).

Pour en savoir plus exit_to_app