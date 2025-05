Salaire BTP : focus sur le métier de tailleur de pierre

Le tailleur de pierre façonne et assemble les blocs pour bâtir, rénover ou restaurer des ouvrages, du patrimoine ancien aux constructions contemporaines.

Le métier de tailleur de pierre : un artisan du patrimoine et de la construction

→ Missions principales :

Sélectionner et découper la pierre selon les plans fournis.

Façonner les éléments architecturaux (corniches, voûtes, escaliers, façades).

Restaurateur des bâtiments anciens et des monuments historiques.

Poser et ajuster les éléments en pierre sur le chantier.

Travailler avec d'autres corps de métier comme les maçons et les sculpteurs.

Le tailleur de pierre travaille en atelier pour la préparation des éléments et sur le chantier pour la pose et l'assemblage.

Quelle formation pour devenir tailleur de pierre ?

L'accès au métier de tailleur de pierre passe par plusieurs formations spécialisées :

Formation Durée Description CAP tailleur de pierre, marbrier du bâtiment et de la décoration 2 ans Formation de base pour exercer BAC PRO métiers et arts de la pierre 3 ans Compétences en sculpture et restauration BP métiers de la pierre 2 ans (après le CAP) Spécialisation pour des chantiers techniques BTS métiers de la pierre 2 ans (après le BAC PRO) Accès aux postes d'encadrement et de gestion de chantiers Certifications spécifiques Variable Sculpture, taille de pierre fine, travail sur marbre et granit

Analyse des salaires : combien gagne un tailleur de pierre ?

Le salaire d'un tailleur de pierre dépend de son expérience, de ses spécialisations et de la région où il travaille.

Expérience Salaire brut mensuel Coût horaire brut Débutant (0-2 ans) 1 900 - 2 300 € 13 - 16 € Confirmé (3-7 ans) 2 400 - 2 900 € 16 - 19 € Expérimenté (+7 ans) 3 000 - 3 800 € 19 - 25 €

La localisation influence également sur les rémunérations.

Région Salaire brut mensuel moyen Coût horaire brut moyen Île-de-France 2 500 - 3 900 € 17 - 26 € PACA 2 400 - 3 700 € 16 - 25 € Auvergne-Rhône-Alpes 2 300 - 3 500 € 15 - 23 € Occitanie 2 100 - 3 400 € 14 - 22 € Hauts-de-France 2 000 - 3 200 € 13 - 21 €

Perspectives d'évolution et hausses de salaire

Avec l'expérience et des compétences complémentaires, un tailleur de pierre peut accéder à des postes plus rémunérateurs :

Poste Salaire brut mensuel Chef d'atelier en taille de pierre 3 200 - 4 800 € Conducteur de travaux en restauration et construction 4 000 - 5 500 € Tailleur de pierre indépendant Jusqu'à 6 000 € et plus

Le métier de tailleur de pierre est essentiel pour la préservation du patrimoine et la construction traditionnelle. Grâce à l'expérience et aux spécialisations, un tailleur de pierre peut rapidement voir son salaire progresser et accéder à des postes à responsabilités ou créer sa propre entreprise.

