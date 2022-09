Comment simplifier votre veille chantier et accélérer votre business ?

Acteurs de la construction et de la prescription, vous souhaitez identifier les meilleures opportunités d’affaires avec un maximum d’impact et d’efficacité. Il est temps de passer à une approche structurée, en appui sur une solution professionnelle pensée pour les professionnels ! La nouvelle plateforme développée par EXPLORE répond à vos besoins spécifiques pour détecter de nouveaux chantiers et identifier leurs acteurs.

Spécialiste de la veille chantiers depuis 25 ans, EXPLORE conçoit et développe des solutions premium pour ses clients industriels et fournisseurs de la construction. Basée sur une expertise forte et une démarche d’écoute au plus près des besoins des utilisateurs, EXPLORE a conçu une nouvelle plateforme SaaS dans une logique d’usage 100% métier, 100% business. Que ce soit pour une approche directe de prospection ou pour appuyer une stratégie de prescription, cette plateforme s’impose par sa simplicité d’utilisation et par la richesse des données disponibles.

Plus performant et plus ergonomique, ce nouvel outil en ligne offre des fonctionnalités permettant aux professionnels de la construction et du bâtiment de :

Cibler facilement les meilleurs chantiers : le moteur de recherche permet d’effectuer des requêtes hyper ciblées, grâce à de nombreux critères afin de calibrer simplement le périmètre de recherches : mot clé, phase du projet, nature de l’actif immobilier (résidentiel, tertiaire, commerce), nature des travaux (neuf / réhabilitation), surface, nature du donneur d’ordre (public / privé)... L’utilisateur accède alors au détail des opérations de construction qui l’intéressent, et dispose de toutes les informations utiles pour mener à bien ses actions de prospection.

: le moteur de recherche permet d’effectuer des requêtes hyper ciblées, grâce à de nombreux critères afin de calibrer simplement le périmètre de recherches : mot clé, phase du projet, nature de l’actif immobilier (résidentiel, tertiaire, commerce), nature des travaux (neuf / réhabilitation), surface, nature du donneur d’ordre (public / privé)... L’utilisateur accède alors au détail des opérations de construction qui l’intéressent, et dispose de toutes les informations utiles pour mener à bien ses actions de prospection. Identifier les interlocuteurs clé à l’échelle du projet : l’outil permet d’identifier les personnes clés intervenant sur les chantiers (maîtres d’ouvrage, architectes, bureaux d’étude, entreprises de travaux…) à qui vous adresser afin de faire connaître votre entreprise et votre produit.

: l’outil permet d’identifier les personnes clés intervenant sur les chantiers (maîtres d’ouvrage, architectes, bureaux d’étude, entreprises de travaux…) à qui vous adresser afin de faire connaître votre entreprise et votre produit. Révéler l’écosystème des intervenants : les informations sur les chantiers et sur les sociétés sont reliées les unes aux autres pour vous permettre d'accéder en 1 clic du projet au maître d'ouvrage et d'identifier le réseau d'acteurs intervenant sur le projet. Un véritable écosystème à 360° se révèle à vos yeux, permettant d’imaginer des stratégies d’approche adaptées.

: les informations sur les chantiers et sur les sociétés sont reliées les unes aux autres pour vous permettre d'accéder en 1 clic du projet au maître d'ouvrage et d'identifier le réseau d'acteurs intervenant sur le projet. Un véritable écosystème à 360° se révèle à vos yeux, permettant d’imaginer des stratégies d’approche adaptées. Télécharger les CCTP directement depuis la plateforme : pour faciliter le quotidien de ses utilisateurs, EXPLORE récupère les DCE qui vous intéressent (selon disponibilité) et les met à votre disposition directement dans l’outil. Près de 97% des CCTP sont ainsi disponibles depuis la plateforme.

: pour faciliter le quotidien de ses utilisateurs, EXPLORE récupère les DCE qui vous intéressent (selon disponibilité) et les met à votre disposition directement dans l’outil. Près de 97% des CCTP sont ainsi disponibles depuis la plateforme. Rechercher dans les Dossiers de Consultation : l’historique des Dossiers de Consultation constitue une mine d’or pour qui veut identifier le niveau de citation de ses produits (et de ses concurrents !). La nouvelle plateforme dispose d’un moteur de recherche permettant d’analyser des milliers de documents et d’en extraire des enseignements incomparables.

: l’historique des Dossiers de Consultation constitue une mine d’or pour qui veut identifier le niveau de citation de ses produits (et de ses concurrents !). La nouvelle plateforme dispose d’un moteur de recherche permettant d’analyser des milliers de documents et d’en extraire des enseignements incomparables. Recevoir des alertes sur les chantiers : dès la page d’accueil de la plateforme, l’utilisateur retrouve les chantiers, acteurs et appels d’offres qu’il surveille. Il est également possible de paramétrer soi-même la création, la mise à jour et la suppression d’alertes afin de rester informé de l’actualité et des évolutions de ce qui vous intéresse.

: dès la page d’accueil de la plateforme, l’utilisateur retrouve les chantiers, acteurs et appels d’offres qu’il surveille. Il est également possible de paramétrer soi-même la création, la mise à jour et la suppression d’alertes afin de rester informé de l’actualité et des évolutions de ce qui vous intéresse. Collaborer en équipe : puisque faire du business est affaire d’équipe, cette plateforme a été conçue dans une logique collaborative pour partager, commenter…

Lorène Pichon, Directrice produit EXPLORE, conclue : « Notre forte proximité avec nos clients nous permet de mieux comprendre leurs attentes au quotidien. L’environnement de la plateforme est à la fois intuitif et agréable pour l'utilisateur final qui pourra ainsi tirer le meilleur parti de nos informations à haute valeur ajoutée. Nous sommes convaincus de la forte adhésion des équipes et d'un rapide retour sur investissement pour les organisations qui auront fait le choix de cette nouvelle solution. »

