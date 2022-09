TEKSIAL spécialiste de la rénovation et de l’efficacité énergétique

Acteur de la transition énergétique TEKSIAL est une filiale d’ENGIE à 100 % qui accompagne les professionnels du bâtiment, entreprises, collectivités, particuliers et énergéticiens dans la maîtrise de leur consommation énergétique avec des solutions clé en main.

Professionnels du bâtiment

TEKSIAL aide les professionnels du bâtiment à constituer et valoriser des dossiers de demande de primes énergétiques (prime énergie CEE, MaPrimeRénov’) permettant ainsi un gain de temps et une meilleure compétitivité sur le marché.



Gagnez en compétitivité :

TEKSIAL gère pour vous le traitement et le versement de la prime énergie et de MaPrimeRénov’ de vos clients.



Améliorez votre efficacité :

Depuis votre espace pro, traitez l’intégralité de vos dossiers en toute facilité et de manière dématérialisée.



Communiquez rapidement :

Bénéficiez d’un interlocuteur privilégié pour répondre à toutes vos demandes d’informations.



Restez informé :

Accédez en continu aux différentes informations du marché et aux évolutions réglementaires.

Entreprises et Collectivités :

Avec un panel d’offres clés en main, TEKSIAL propose un accompagnement complet aux entreprises, collectivités, établissements de santé et d’enseignement afin de concrétiser leurs projets et démarches d’efficacité énergétique.



Conformité réglementaire :

TEKSIAL propose des solutions techniques et financières permettant d’atteindre les objectifs définis par le décret tertiaire/BACS et le DPE.



Conseil en énergie :

Analyse du contrat d’énergie, des factures et réalisation d’audits énergétiques de vos bâtiments, des procédés industriels, et de votre flotte automobile.



Assistant à Maîtrise d’Ouvrage :

Nos experts sont à votre écoute pour vous accompagner dans la rédaction de cahier des charges, la gestion des appels d’offres, et l’analyse de vos besoins.



Financement des travaux :

Recherche de solutions et montage des dossiers pour financer vos travaux de rénovation énergétique via les Certificats d’économie d’énergie, le tiers financement et d’autres aides nationales et régionales.



Travaux de rénovation énergétique :

Accompagnement à l’élaboration d’un plan d’action travaux et mise en relation avec un réseau d’installateurs qualifiés.



Énergies renouvelables :

Bénéficiez d’un accompagnement par un AMO pour l’installation de votre système solaire et le suivi de vos chantiers.

Venez rencontrer les équipes TEKSIAL au salon professionnel de la construction et du bâtiment du 3 au 6 octobre 2022. Une occasion d’échanger sur vos projets de rénovation et d’efficacité énergétique.



Pavillon 1 – Stand H-086

Téléchargez votre badge ici.

Pour en savoir plus exit_to_app