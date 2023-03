Conférence : climat, énergie, bâtiment par J.M. JANCOVICI

Un événement exceptionnel marqué par la présence de Jean-Marc Jancovici, ingénieur, enseignant, fondateur de Carbone 4 et de « The Shift Project ». Énergie, ressources naturelles, climat, démocratie, mondialisation, industrie, construction… sont autant de thématiques abordées par le spécialiste du changement climatique et de l’énergie.



Une table ronde s’est ensuite tenue grâce à des experts du bâtiment : Pauline Mispoulet (Présidente du Directoire SOCODA), Grégory Monod (Président du Pôle Habitat FFB), Julien Beideler (Secrétaire général de l'UMGO - FFB), François Turland (Président du Groupe Bastide Bondoux) et Vincent Linchet (CEO de KP1).



Un événement incontournable qui a permis à KP1 d’asseoir sa notoriété et sa légitimité sur des thématiques stratégiques. Une initiative fortement appréciée par nos clients (Entreprises de gros œuvre, négoces, constructeurs de maisons individuelles), partenaires (Bureaux d’études, architectes, économistes…) et fournisseurs présents mais aussi par les étudiants et enseignants en école d’ingénieurs, journalistes et les quelques collaborateurs de KP1 présents.

