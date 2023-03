Noosa Outdoor Style®, une collection unique d’aménagements extérieurs !

Pergola bioclimatique Wallis&Outdoor®

1ère pergola bioclimatique homologuée en France par le CSTB, la pergola alu Wallis&Outdoor® assure protection solaire et ventilation naturelle grâce à ses lames orientables jusqu’à 125°. D’une grande résistance mécanique (essai motorisation 14 000 cycles & tenue au vent jusqu’à 238km/h) et parfaitement étanche, la pergola bioclimatique Wallis&Outdoor® offre un confort thermique et d’utilisation optimum. Avec une surface de lames jusqu’à 36m2, la pergola bioclimatique Wallis&Outdoor® autorise de très grandes dimensions et de nombreuses configurations grâce à ses modules d’angles et ses poteaux déportés.

Pergola rétractable Wallis&Outdoor®

La pergola à lames rétractables Wallis&Outdoor® offre une protection modulable pour s’affranchir des aléas climatiques : ouverte pour un espace baigné de soleil, partiellement rétractée pour se réserver une zone d’ombre ou encore fermée pour se jouer de la pluie ou du soleil. En plus d’offrir une ouverture silencieuse et progressive (30 secondes pour pergola de 4m de profondeur), les lames n’occupent qu’un espace minime de la surface de la pergola une fois rétractées ! Résistante (essai motorisation de 3 600 cycles), étanche à l’eau, la pergola rétractable Wallis&Outdoor® se décline dans de très nombreuses configurations (poteaux déportés, fixation murale, autoportantes ou entre murs), et permet la réalisation de grandes dimensions (surface des lames jusqu’à 24,5m2).

Gazébo Wallis&Garden

Le gazebo aluminium Wallis&Garden®, est un nouveau lieu de vie esthétique et fonctionnel. Généralement installé dans le jardin, le gazebo Wallis&Garden® abritera une cuisine d’été, un salon, un spa... en protégeant du soleil, du vent, de la pluie ou des regards. Disponible en versions carré, rectangulaire et trapèze, le gazebo alu Wallis&Garden® s’équipe au choix en toiture de : lames orientables, lames rétractables, panneaux pleins, panneaux vitrés. Il est même possible de combiner les toitures entre elles grâce une traverse intermédiaire.

Carport Wallis&Park®

Le carport aluminium Wallis&Park® assure une protection efficace des véhicules contre les intempéries, le soleil, les chutes de branches... Disponible dans de très nombreuses configurations (autoportant, fixation murale, en trapèze, poteaux déportés…) et en très grandes dimensions (jusqu’à 36m2), le carport alu Wallis&Park® s’équipe en toiture de lames fixes en aluminium ou de plaques autoportantes avec pente intégrée pour une parfaite évacuation des eaux de pluie.



Fabriqués en France et disponibles dans plus de 400 couleurs et finitions exclusives (garanties jusqu’à 25 ans), les produits de la collection N.O.S® disposent également de très nombreuses options pour optimiser leur utilisation : fermetures latérales (bardage, brise-vue, stores…), gestion climatique (capteur de vent, de pluie, d’ensoleillement…), éclairage LED, chauffage, brumisateur...

Crédits Photos : © Richard Sprang / Profils Systèmes