France Relance, le programme de refondation économique, sociale et écologique du pays annoncé par le gouvernement, place la rénovation énergétique des bâtiments publics comme l’un des piliers forts. L’occasion pour les 80 000 établissements scolaires et structures d’accueil de petite enfance d’atteindre la sobriété énergétique tout en améliorant la qualité de vie des élèves, des agents et du corps enseignant. Placo®, référent du confort intérieur, et ISOVER, expert français de l’isolation, prennent part au défi. Un engagement qui confirme des valeurs ancrées dans leur ADN : l’écoute du marché et des besoins, l’accompagnement des clients, l’apport de services et de solutions de qualité.

Comment rénover de manière éco-responsable ? Comment associer performance énergétique, durabilité, confort acoustique et qualité de l’air ? Le choix de solutions adaptées permet de réduire durablement la consommation énergétique des bâtiments, qui pèse très fortement sur les budgets des communes. Mises en œuvre de la crèche à l’université, les solutions d’aménagement intérieur et d’isolation répondent à ces enjeux majeurs. Elles modernisent les bâtiments, les rendent pérennes pour les générations futures et apportent un environnement propice à l’apprentissage. Les deux fabricants français proposent une large palette de produits, éligibles aux aides financières de l’État, à combiner selon les besoins recherchés :

améliorer la performance énergétique ,

, aménager des espaces intérieurs qui résistent aux chocs du quotidien et garantissent la sécurité ,

, assurer un environnement propice à l’apprentissage des élèves en leur apportant le calme et une bonne qualité de l’air intérieur ,

, répondre aux besoins spécifiques des différents types d’ouvrages au sein des bâtiments scolaires.

Toutes ces solutions et les services logistiques qui les accompagnent ont été spécialement étudiés afin de pouvoir réaliser des travaux sur des périodes très courtes, en vacances scolaires, et sur des bâtiments occupés.

Dans le cadre de France Relance, Placo® et ISOVER éditent pour la première fois un Livre Blanc sur la rénovation des établissements scolaires visant à apporter un éclairage didactique aux acteurs concernés par la rénovation de ces bâtiments. Cet opus de 25 pages apporte des clés pour faciliter le passage de la théorie à la pratique et mener une transformation énergétique réussie et durable. Il est illustré de nombreuses notions, de données pédagogiques en matière de thermique, d’acoustique, de qualité de l’air intérieur. Il croise les regards de la Ministre de l’Enseignement et de la Recherche, d’experts Placo® et ISOVER, de professionnels du corps enseignant ou encore d’acousticiens. L’outil est complété d’une brochure mettant en exergue les solutions Placo® et ISOVER dont les performances répondent aux exigences les plus élevées des établissements scolaires.

Répondre à des enjeux de performance, de robustesse et de confort

Améliorer la performance énergétique.



Une enveloppe thermique performante est le facteur principal pour atteindre la sobriété énergétique des bâtiments et réduire significativement la consommation énergétique qui pèse aujourd’hui fortement sur les budgets des collectivités. Les murs, les combles, les conduits aérauliques…, tout doit être conçu pour conserver une température ambiante constante favorisant le bien-être dans les espaces. ISOVER propose un panel de solutions pour isoler les murs et les combles, et pour éviter les déperditions de chaleur. En toiture, ISOVER propose la laine à souffler COMBLISSIMO ou la gamme de laine à dérouler IBR, qui offrent des performances thermo-acoustiques élevées répondant aux exigences règlementaires. Si les combles sont aménagés, l’ISOCONFORT est le produit phare dédié. Les murs, qui représentent 25 % des déperditions des bâtiments, peuvent être efficacement et durablement isolés avec la laine GR 32 intégrée au système OPTIMA.



Pour les maîtres d’ouvrage et d’œuvre adeptes des solutions biosourcées, ISONAT (filiale d’ISOVER) propose l’alternative FLEX 55 pour une isolation en fibres de bois.



Aménager des espaces intérieurs qui résistent aux chocs du quotidien et garantissent la sécurité.



Portes qui claquent, coups de chaises, ballons rebondissant sur les murs…, les établissements scolaires sont soumis à la vitalité des plus jeunes ! Repenser ces espaces, c’est aussi réfléchir à leur pérennité en sélectionnant des solutions robustes qui résisteront aux chocs du quotidien même dans des espaces à fortes contraintes. Leur résistance doit également autoriser l’accrochage de charges lourdes comme un vidéoprojecteur, des tableaux, des structures sportives, des étagères… La plaque de plâtre HABITO® est idéale pour les murs de classe ou salles de motricité très sollicités. La plaque en ciment très haute dureté AQUAROC® peut être prescrite dans les couloirs.



Assurer un environnement propice à l’apprentissage des élèves en leur apportant le calme et une bonne qualité d’air intérieur.



Des halls d’entrée aux flux importants le matin et en fin de journée, aux salles de cours, en passant par le centre de documentation, l’isolation phonique permet de créer un cocon propice aux échanges et à la concentration. Les cloisons et les plafonds permettent d’associer les performances acoustiques d’une plaque de plâtre à celles de la laine de verre. Tel est le cas de la combinaison de PLACO® DUO’TECH® 25 et de la laine de verre PAR PHONIC en cloisons. D’autres solutions, telles que les plafonds décoratifs et acoustiques RIGITONE® ACTIV’AIR® et GYPTONE® ACTIV’AIR® combinent performances acoustiques, qualité de l’air intérieur et esthétique pour offrir un environnement intérieur sain où il fait bon apprendre. La technologie brevetée ACTIV’AIR® de Placo® optimise la qualité de l’air intérieur en absorbant le formaldéhyde présent dans le mobilier ou les peintures.



Répondre aux besoins spécifiques des différents types d’ouvrages au sein des bâtiments scolaires.



Les gymnases, la cantine ou encore le préau de la cour de récréation requièrent des performances adaptées. Par exemple, une haute résistance à l’eau et à l’humidité sera de rigueur dans les cuisines et douches collectives. La plaque de plâtre GLASROC® H OCEAN, dont le cœur est hautement hydrofugé, ou encore la plaque AQUAROC® dédiée aux locaux à très forte hygrométrie, répondent aux exigences règlementaires.

Dans les cantines ou la salle des professeurs par exemple, les cloisons mobiles PLACO® MODULO peuvent être utilisées pour délimiter des espaces.

Reconstruction d’une pouponnière, d’un centre parental et d’une crèche à Laxou (54)

« Le Conseil Départemental déploie un programme complet autour de la Mission de Protection de l’Enfance. En témoigne notre projet de construction de pouponnière qui va accueillir 28 enfants et 46 agents. Le centre parental permettra d’accueillir 10 mères accompagnées de leurs enfants et 27 agents. Il nous tenait à cœur que ces espaces soient les plus confortables possibles. Le bâtiment, qui répond aux exigences de la RT 2012, est une ode à la qualité de l’air intérieur et à la sérénité (Rigitone Activ’Air®). Nous avons d’ailleurs utilisé des matériaux pérennes (menuiseries en aluminium, briques, plaques de plâtre …), des peintures spécifiques ou encore des revêtements de sols en caoutchouc naturel. L’acoustique fait l’objet d’un soin particulier pour le repos et la sérénité des occupants. ». Delphine MONTRELAY, Chargée d’Opérations Service Grands projets, Direction de l’immobilier du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle.



« La reconstruction s’effectue sur site occupé. Le terrain, en forte déclivité, nous a amené à faire le choix de trois ensembles de bâtiments qui forment un U encerclant un jardin planté en son cœur. Tel un cocon protecteur, l’espace est ramené à l’échelle de l’enfance. Nous avons apporté un grand soin dans le choix des matériaux dans l’objectif simple d’offrir une qualité d’usage tournée vers la petite enfance et le personnel accompagnant. Luminosité, acoustique, thermique et qualité de l’air intérieur sont au cœur de ce projet. La technologie Activ’Air® de Placo®, reprise sur les murs, s’inscrit dans ces enjeux. Les cloisons Placoplatre® BA 18S THD Activ’Air® (3 876 m2), s’illustrant par leur très haute dureté, garantissent également robustesse et durabilité. Nous avons également opté pour des cloisons ultra-résistantes aux chocs du quotidien avec la plaque Habito®. Important pour la pérennité des espaces. Il en va de même pour les plafonds Rigitone® Activ’Air® dont les perforations apportent un confort phonique des plus agréables, idéal pour ce type de lieu. Pour répondre aux exigences feu, la plaque Glasroc® F V500/35 a été installée au niveau des conduits de ventilation et de désenfumage. ». Yann CACLIN, Agence d’architecture ABC Studio, Nancy

