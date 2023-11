Formez vous avec Isover et Placo®

Des Formations Variées

Chaque chantier est unique et a ses spécificités. C'est pourquoi nous vous proposons des formations aux thématiques diverses, pour répondre à tous vos besoins. Que vous cherchiez à perfectionner vos techniques de pose, à être conforme et respecter les règles de l’art ou à élargir vos domaines de compétences, nos formateurs expérimentés sont là pour vous accompagner.

Chaque année, nos centres de formations Isover et Placo® forment plus de 1 000 Artisans.

Découvrez notre catalogue de formations.

Les formations Isover et Placo® comment ça se passe ?

Lors de nos formations, vous profiterez d'une approche équilibrée entre la théorie et la pratique, avec des sessions de pose de produits. Chaque session est encadrée par un expert dédié, offrant un environnement propice à l'apprentissage et vous encourageant à poser toutes vos questions. Nos formations sont également conçues en petits groupes de participants pour garantir une expérience interactive et personnalisée.

Vous n’êtes jamais loin d’une formation Isover ou Placo® !

Nos formations Isover et Placo® sont réparties sur tout le territoire métropolitain, à portée de main de chaque artisan déterminé à élargir son expertise ou à renforcer ses compétences. Au total, retrouvez nos formations dans plus de 10 centres partout en France !

Rejoignez-nous et offrez-vous une chance de monter en compétences en participant à nos formations génériques ou spécialisées.

Nos formations Génériques

Isolation

Devenez incollable sur l’isolation avec notre formation « L’essentiel de l’isolation ». Cette formation vous permettra de prescrire et de mettre en œuvre des solutions d'isolation conformes à la réglementation thermique, vous donnant ainsi un avantage concurrentiel dans un marché en constante évolution. En savoir plus.

Aménagement Intérieur

Grâce à notre formation « Les bases de l’aménagement en Maison Individuelle », vous serez capable de prescrire et mettre en œuvre des solutions destinées à l'aménagement intérieur en maison individuelle. Vous apprendrez à maîtriser les techniques de pose et à prévenir des risques professionnels. En savoir plus.

Nos Formations Spécifiques

Isolation

Découvrez notre formation « Isolation en combles perdus par soufflage ». Contribuez activement à la transition énergétique en améliorant la performance thermique des bâtiments. En savoir plus.

Apprenez l’essentiel sur les solutions d’isolation fibre de bois conformes aux exigences réglementaires sur le biosourcé avec notre formation « Isolation par l’intérieur – fibre de bois ». En savoir plus.

Aménagement Intérieur

Avec notre formation spécialisée « les plafonds Rigitone® », maîtrisez l'art de créer des espaces acoustiquement agréables et esthétiques. En savoir plus.

Et de nombreuses autres formations, à retrouver sur notre site.

Inscrivez-vous dès maintenant à nos formations !

Toutes les informations dont vous avez besoin, y compris les détails des programmes de formation, sont disponibles en ligne sur notre site dédié. Inscrivez-vous en ligne en quelques clics. Nous sommes impatients de vous accueillir et de vous accompagner dans votre parcours de développement professionnel. À bientôt dans nos formations !

Pour en savoir plus exit_to_app