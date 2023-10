Au salon ARTIBAT, EDILIANS fait le plein de nouveautés au service d’une rénovation énergétique encore plus performante, esthétique et durable

C’est dans ce contexte qu’EDILIANS, qui dispose déjà d’une gamme complète de produits photovoltaïques, profite de sa présence au salon ARTIBAT pour dévoiler ses nouvelles solutions solaires au service d’une rénovation énergétique encore plus performante, esthétique et durable.

Tuile et ardoise Solaire Max : une nouvelle génération qui monte en puissance

Best-seller d’EDILIANS depuis plus de 20 ans, la Solaire Max est la première tuile solaire universelle en intégration qui, grâce à des châssis adaptés à toutes les tuiles quels que soient leurs galbes et aux ardoises, est parfaitement compatible avec l’ensemble des produits de couverture existants sur le marché.

Aujourd’hui, l’acteur de l’éco-habitat repousse les limites de sa performance avec une nouvelle version plus grande et plus puissante du modèle 18 cellules : la tuile et l’ardoise Solaire Max, dont l’avis technique et l’inscription sur la liste verte de la C2P (AQC) sont en cours de validation. Auparavant d’une puissance unitaire de 60 à 75 Wc selon le coloris (rouge ou noir), elles offrent désormais 80 à 100 Wc par unité. Ainsi, la nouvelle tuile Solaire Max rouge est plus puissante que l’ancienne noire ! Aux dimensions hors tout d’environ 1600 x 500 mm, elles conservent tous les avantages qui ont construit leur succès :

une intégration parfaite et harmonieuse, en neuf comme en rénovation, grâce à ses coloris ardoisé et rouge qui lui permettent de se fondre à la toiture pour conserver l’identité architecturale des bâtiments anciens ou modernes, qui en fait une solution de choix dans les zones ABF,

une mise en œuvre aussi simple que des tuiles en terre cuite (en joints croisés ou joints droits), en toute sécurité, qui s’effectue rapidement grâce aux raccords électriques Plug & Play,

une installation modulable et évolutive dans le temps,

une durabilité optimale grâce à son châssis aluminium, imputrescible, résistant à la corrosion, imperméable et recyclable, qui isole le procédé de toute pénétration par le feu,

une flexibilité de pose (de 1,5 à 2 tuiles/m 2 ) bien au-delà de celle d’un panneau solaire classique afin de s’adapter à toutes les géométries de toit,

une résistance à la grêle exceptionnelle,

sans oublier une étanchéité irréprochable avec le reste de la couverture, raison pour laquelle, en plus des garanties produits traditionnels, EDILIANS fait bénéficier d’une garantie d’étanchéité à 20 ans extensible jusqu’à 30 ans si la tuile et l’ardoise Solaire Max sont associées à des tuiles terre cuite neuves et compatibles d’EDILIANS.

Easy Roff Intégration Kit, une installation photovoltaïque en toiture fiable, accessible et esthétique

Adapté aux applications résidentielles et commerciales, le nouveau Easy Roof Intégration Kit d’EDILIANS réunit en un système complet :

le procédé de fixation Easy Roof Intégration Kit, reconnu pour sa fiabilité et sa facilité d’installation,

le panneau solaire Jinko Tiger Neo “FULL BLACK” équipé d’une nouvelle génération de cellules photovoltaïques qui permettent de mieux gérer les ombres. Il fournit ainsi une puissance de 425 Wc et une production d’énergie au plus haut niveau et durable même dans des conditions de faible ensoleillement,

le pack électrique complet (micro-onduleur ou onduleur central, câbles AC et DC, protection électrique).

Pour en savoir plus exit_to_app