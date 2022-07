La collection Organic s'enrichit de nouvelles baffles acoustiques Communiqué | 29.07.22

Partager sur :

Depuis quelques années déjà les dalles en laine de bois, Organic designed by nature & Knauf, pour plafonds et habillages muraux, séduisent les prescripteurs pour leur rendu esthétique. À l’écoute des tendances, Knauf présente Organic Claustra et Organic Factory, deux nouvelles baffles acoustiques qui répondront aux attentes des architectes, architectes d’intérieur et designers, en quête de solutions conjuguant esthétique, performance acoustique et même la personnalisation à souhait.