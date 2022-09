La construction hors-site mise à l'honneur sur le salon BATIMAT du 3 au 6 octobre 2022

Véritable succès lors de l’édition précédente de BATIMAT, la construction hors-site est de nouveau très présente en 2022 avec plus de 35 exposants attendus et une surface d’exposition de 3 000 m², trois fois supérieure à celle de 2019.

BATIMAT est le seul salon à donner une telle visibilité à ce mode constructif à travers un espace dédié, un baromètre exclusif, des événements dédiés et des contenus riches (ateliers, colloque international, rencontres...).



Sujet aujourd’hui incontournable dans le secteur, la construction modulaire poursuit son développement en France. L’ACIM (Association des Construction Industrialisées et Modulaires) estime ainsi que le marché français représentait en 2019 un chiffre d’affaires de 854 M€ et un effectif de 3 688 salariés pour un volume de 439 000 m2 d’unités implantées. Des performances encore inférieures à celles enregistrées dans les autres principaux pays européens, soit de belles perspectives de croissance pour le marché français.



Parmi les exposants présents, les visiteurs pourront découvrir :

Des start-ups : Clovis Technologies, Vestack... ;

Des sociétés de conseil et de lean management : Delta Partners...

Une offre multi-matériaux : Sybois, Rector Lesage, Containex...

D’autres déjà présents en 2019, font leur retour sur cet espace comme Cougnaud, Technologies&Habitat, Avelis, Normétal.



Les visiteurs pourront aussi découvrir de nouveaux venus parmi eux, de grands noms tels que : Araymond (un leader de grands marchés industriels automobiles), Eiffage ou ARCELOR avec Steligence®, mais aussi E-Loft, GSCM ou encore GoBo House. La participation d'ultra spécialiste comme Wieland Electric ou Ipelec, valident l’accélération de l'industrialisation du secteur de la construction.



