Une 10ème fiche PEP pour Hitachi Cooling & Heating

Fiches PEP individuelles ; Et de 10 pour Hitachi ! Et ce n’est pas fini

Avec la publication de sa dixième fiche PEP individuelle pour sa gamme tertiaire de pompes à chaleur gainables RPI, Hitachi Cooling & Heating affiche clairement son ambition d’être un partenaire de premier rang dans l’accompagnement des bureaux d’études, promoteurs et constructeurs (en résidentiel comme en tertiaire), pour répondre aux enjeux de la RE2020.

Véritables cartes d’identité environnementales des équipements électriques, électroniques ou de génie climatique, les fiches PEP (Profil Environnemental Produit) sont devenues incontournables dans le domaine de la construction. Elles deviendront même indispensables au fur et à mesure du durcissement des seuils des exigences carbone définis dans la RE2020. Pour tous les professionnels du bâtiment, les fiches PEP permettent ainsi, sur des bases comparables, de retenir l’équipement le plus adapté pour se conformer à la norme.

C’est dans l’objectif que ce choix soit d’ailleurs le plus éclairé possible, et dans le but de fournir des informations précises et pertinentes, qu’Hitachi Cooling & Heating a pris la décision de produire des fiches PEP exclusivement « Individuelles ». Contrairement aux fiches « Collectives » réalisées par plusieurs marques (fournissant l’impact moyen ou le plus élevé des produits couverts), les fiches « Individuelles » représentent, elles, les produits d’un industriel unique.

Hitachi développe également une approche qui se veut complète, avec des fiches PEP intégrant à la fois les groupes extérieurs et les unités intérieures de ses gammes DRV, PAC air/eau, PAC air/air et chauffe-eau thermodynamique.

Pleinement engagée dans cette démarche, Hitachi travaille d’ores et déjà à la création de fiches PEP individuelles supplémentaires et compte bien, dans un avenir proche, couvrir l’ensemble de ses gammes.

Hitachi Cooling & Heating, un acteur engagé dans la décarbonation

Par ses valeurs et son héritage culturelle, Hitachi a toujours été un acteur engagé dans le développement de solutions de chauffage et de climatisation toujours plus respectueux de l’environnement ; et aujourd’hui plus que jamais, dans une logique de réduction de son empreinte carbone, avec des produits certifiés et performants.

Guidée par cette philosophie, l’entreprise se positionne, notamment, comme une marque référente dans le domaine des fiches PEP, avec un process industriel revu depuis 2020 afin d’intégrer la donnée carbone, dès la phase de conception des produits.

Cette capacité à engager des sujets aussi complexes démontre toute la pertinence et la force de l’usine européenne Hitachi, capable de répondre aux enjeux environnementaux et réglementaires, avec une équipe R&D dédiée.

Grâce à la mise en place d’une traçabilité totale des approvisionnements, chaque lancement produit peut aujourd’hui s’accompagner d’une fiche PEP individuelle.

Véritable marqueur de l’empreinte carbone des solutions CVC, ces fiches PEP ont aussi poussées l’entreprise à faire des choix techniques dans le développement de ses produits. Certains composants et process ont dû être retravaillés et adaptés afin de réduire leur empreinte carbone.

« Depuis 2020, un travail de longue haleine associant pédagogie, bilan des compétences requises et ressources R&D a été initié avec notre usine de Barcelone. Ce travail porte aujourd’hui ces fruits puisque Johnson Controls Hitachi fait partie des acteurs les plus en avance en matière de fiches PEP. Les enjeux de l’empreinte carbone sont maintenant pleinement intégrés dans nos process de fabrication. La création d’un PEP est dorénavant devenue aussi systématique que la mise à disposition d’un manuel d’installation ou d’utilisation. » David Bioche – Directeur Marketing Johnson Controls-Hitachi France

Retrouvez toutes les fiches PEP individuelles Hitachi Cooling & Heating sur la base INIES ou sur l’Espace PRO Hitachi.

Pour en savoir plus exit_to_app