DAIKIN ALTHERMA 3 M : la pompe à chaleur basse température monobloc au R-32

Innovant toujours davantage pour la satisfaction de ses clients installateurs et utilisateurs finaux, Daikin renforce sa gamme de pompe à chaleur air/eau Daikin Altherma au R-32 avec l’introduction d’une nouvelle gamme monobloc, tous les composants sont regroupés dans l’unité extérieure, qui a la particularité d’être compacte, performante et silencieuse. Disponible sur une large plage de puissance, de la taille 9 à la taille 16, la solution est idéale pour les projets de construction neuve comme pour les programmes de rénovation.

La PAC Daikin Altherma 3 M correspond à différentes références de gamme, selon les applications, qu’elle s’accompagne ou non d’un appoint électrique, des versions monophasées ou triphasées, etc : E(B/D)LA-D(V3/W1).

Une discrétion inégalée dans une seule unité extérieure

L’aspect le plus frappant de la nouvelle Daikin Altherma 3 M est sans aucun doute sa compacité. Tout le nécessaire au fonctionnement de cette PAC air/eau basse température tient dans une seule unité extérieure à savoir l’ensemble du circuit de réfrigérant, l’intérieur de l’habitation se dégage de tout autre élément, pour un appréciable gain de place. La PAC Daikin Altherma 3 M Monobloc est idéale pour les projets neufs ou de rénovation comprenant des espaces intérieurs exigus.



Le compartiment unique de cette version monobloc de la PAC Daikin Altherma 3 M se révèle être lui-même d’une taille modeste, avec un rapport hauteur - largeur - profondeur de 87 x 138 x 46 cm. Daikin offre même la possibilité d’installer le groupe en allège pour gagner encore davantage en discrétion. Grâce à son mono-ventilateur dissimulé et ses couleurs sobres, l’appareil se fond aisément dans le décor, et se fait également oublier sur le plan acoustique avec une pression sonore de seulement 40 dB(A) à 5 m.

Un modèle puissant et flexible pour un impact environnemental maîtrisé

En concevant la version monobloc de la pompe à chaleur Daikin Altherma de troisième génération, les ingénieurs de Daikin ont aussi œuvré au développement d’une solution affichant des performances optimales. En mode chaud seul comme en mode réversible (chauffage + rafraîchissement), la solution affiche un label énergétique maximal de A+++ (fonctionnement à 35°C). Le confort est assuré en hiver, avec une eau jusqu’à 55°C malgré des températures extérieures de -7°C, et un fonctionnement garanti jusqu’à -25°C. Un bien-être qui demeure présent jusqu’au plus fort de l’été, grâce au mode rafraîchissement d’une déclinaison réversible.



Daikin continue d’être en parallèle le garant d’un impact environnemental maîtrisé. Les bénéfices du R-32 qui équipe l’ensemble de la gamme sont nombreux. D’une part, parce qu’il permet d’allouer moins de réfrigérant à l’intérieur d’un groupe comparativement à la quantité nécessaire du précédent réfrigérant (R-410 A). Le R-32 permet une efficacité énergétique bien plus élevée. D’autre part, le R-32 affiche un PRP (Potentiel de Réchauffement Planétaire) trois fois moindre que le R 410-A. Tous ces attributs permettent de répondre idéalement aux exigences des règlementations les plus strictes, notamment celles qui dessinent la neutralité carbone souhaitée par l’Europe à l’horizon 2050.



La solution est éligible aux aides en faveur de la rénovation énergétique. Daikin propose une gamme de chauffe-eau thermodynamique (EKHH2E-(B/V)33) qui peut voir ces aides s’additionner avec la PAC Daikin Altherma 3 M, permettant de cumuler Ma Prime Renov’ et La prime Coup de Pouce CEE notamment.



Le plaisir d’utilisation de la Daikin Altherma 3 M passe également par sa souplesse, dans la mesure où le groupe extérieur peut être connecté à une large gamme d’émetteurs basse température tels que des planchers chauffants / rafraîchissants, des ventilo-convecteurs ou encore des radiateurs, afin de répondre aux besoins spécifiques des particuliers.



Il est aussi possible de raccorder la solution monobloc à un ballon d’eau chaude sanitaire déporté.

Une solution connectée au cloud résidentiel DAIKIN & aux assistants vocaux

Comme pour l’ensemble de sa gamme de pompes à chaleur air/eau Daikin Altherma de 3ème génération, la solution monobloc bénéficie des mêmes avantages en termes de connectivité grâce à son raccordement au Cloud Résidentiel Daikin. Avec une carte WLAN optionnelle et une connexion sans fil sécurisée, l’utilisateur final peut aisément piloter sa pompe à chaleur Daikin Altherma 3 M Monobloc depuis son smartphone ou sa tablette, à domicile ou à distance, au moyen de l’application Daikin Residential Controller. Elle permet de faire fonctionner le système de chauffage, de gérer les températures et de suivre les consommations.



Elle est également compatible avec les assistants Amazon Alexa et Google Assistant pour un pilotage par la voix – « OK Google, allume la pompe à chaleur ».



À l’intérieur du logement, la télécommande design Madoka se fixera facilement et discrètement au mur (85 x 85 mm) et permettra de contrôler un large nombre de fonctionnalités.



Avec l’achat de la PAC Daikin Altherma 3 M, le particulier est invité à s’inscrire sur la plateforme standbyme.daikin.fr, développée par Daikin, pour lui offrir la possibilité de souscrire à la garantie 10 ans pièces.

