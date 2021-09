Les baies xxl au coeur des projets design

La baie coulissante est le fer de lance de l’architecture contemporaine depuis les années 2015. Il s’agit en effet de la solution idéale pour offrir une continuité parfaite entre l’intérieur et l’extérieur de l’habitat. Les baies nouvelle génération permettent de faire un maximum de plein de lumière en toute discrétion. Les solutions de baies XXL en PVC ne sont pas en reste offrant elles aussi des solutions avec de très belles performances techniques.

Essentiellement dédiées aux constructions contemporaines, les baies XXL séduisent des clients toujours plus nombreux. Dotées de renforts et de ferrages symétriques les solutions OKNOPLAST offrent avec le modèle HST une baie PVC pouvant aller jusqu’à 6500mm de largeur et jusqu’à 2600mm de hauteur.



Côté aluminium le Viso Glide de ALUHAUS permet des ouvertures jusqu’à 6800mm de largeur et jusqu’à 3000mm de hauteur. La baie coulissante HST d’angle ALUHAUS séduit également par la beauté d’ouverture qu’elle peut offrir sur une grande terrasse. Enfin, le Moderne Slide ALUHAUS en 4 vantaux offre une largeur de 6000mm et jusqu’à 3000mm de hauteur. Des solutions idéales qui confèrent une luminosité optimale dans les pièces de l’habitation. Les baies en aluminium auront comme avantage d’offrir une finesse inégalée, d’immenses vitrages et des seuils encastrés. En plus de cela, les clients accèdent à une très large palette de finitions tant par les RAL alu, que via de nombreuses couleurs en plaxage.



Il est possible de distinguer deux marchés au sein des baies coulissantes XXL. En rénovation, il n’est pas rare de voir d’anciennes portes-fenêtres remplacées par de grandes ouvertures, avec un gain de lumière mais également de performances isolantes. Dans le neuf, la construction s’adapte aux limites de nos produits. On trouve aujourd’hui un très bel éventail de solutions avec les coulissants, les coulissants d’angle et à partie fixe.



Côté innovation, OKNOPLAST dispose de la dernière technologie de vitrage collé. Cette-dernière consiste à assembler de façon permanente le vitrage et l’ouvrant. Ainsi, la menuiserie dispose de précieux avantages avec notamment : une amélioration des paramètres de chaleur de 20%, une amélioration des paramètres acoustiques, une plus grande sécurité, une meilleure stabilité de l’ouvrant, une meilleure durée de vie de la menuiserie, mais également la possibilité d’accéder à des dimensions d’ouvrant bien plus importantes.

