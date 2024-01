Dalle acoustique Armstrong PERLA OP 0.95 αw : la solution tout confort et durable pour les espaces ouverts

Côté luminosité, le voile de verre lisse et blanc mat réfléchit jusqu’à 85 % de la lumière. Il maximise ainsi l'éclairage naturel et assure des économies d’énergies. Sans effet de brillance, il offre un cocon de bien-être et de pureté aux intérieurs.

Au-delà du confort, la dalle Armstrong PERLA OP 0.95 se distingue par ses atouts environnementaux. Recyclable à 100 %, via le programme de recyclage de KNAUF CEILING SOLUTIONS, et composée de 44 à 66 % de matières recyclées, elle est certifiée Cradle to Cradle Bronze. Elle est également classée A+ pour son faible taux de COV et ISO 5 optimisant la qualité de l’air intérieur des bâtiments.

Le [+] ERP : Les bords de la dalle sont totalement peints garantissant une résistance maximale face aux rayures et aux chocs. Un critère de choix pour les établissements scolaires, les lieux culturels, les installations sportives, et tout autre espace fréquenté quotidiennement par des publics diversifiés, renforçant ainsi la durabilité et la robustesse de la solution.

Zoom sur les bureaux de l’Office des eaux du Zuiderzeeland aux Pays-Bas

À Lelystad, l’Office des eaux du Zuiderzeeland a entrepris la rénovation de ses bureaux. L’un des mots d’ordre : la durabilité. Pour atteindre cet objectif, Intermontage, entreprise spécialisée dans l’aménagement intérieur, a conseillé la mise en œuvre des dalles Armstrong PERLA OP 0.95 pour ces nombreux atouts dont sa conception plus respectueuse de l’environnement.

3700 m2 de dalles ont été installées. Elles sont constituées à 52 % de matériaux recyclés. Leur teinte blanche offre une réflexion lumineuse qui, combinée aux nombreuses fenêtres, permet de réaliser d'importantes économies d'éclairage artificiel. Le détail de bord « Board » crée des lignes épurées. Il donne au plafond une apparence moderne et soignée.

Armstrong PERLA OP 0.95 a également permis de garantir des performances acoustiques optimales. Facilement démontable, il simplifie l’accès au plenum en cas de maintenance sur les réseaux.

Crédits Photos : Entreprise de pose Intermontage, Bjorn Kiezenberg