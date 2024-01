EUROBOIS AWARDS : 30 innovations en lice pour devenir lauréates de l’édition 2024 !

Secteur en plein essor, l'industrie du bois occupe une place centrale dans la nécessaire transition écologique et économique que nous vivons. En offrant une vitrine à ces acteurs à travers l’organisation d’un concours dédié, Eurobois contribue à mettre en avant le dynamisme de la filière bois et ses pratiques durables.

Nouveautés 2024

La présidence des Eurobois Awards se renouvelle en 2024 : Marc Vincent, directeur général de Xylofutur sera le référent du jury de cette prochaine édition. Pôle de compétitivité unique en France, Xylofutur participe depuis près de 20 ans à l’essor de toute la chaine de valeur de la filière forêt-bois-papier en mettant en lien les entreprises et la recherche pour favoriser l’émergence de solutions innovantes.

Initialement composé de professionnels, institutionnels et étudiants, le jury des EUROBOIS AWARDS s’agrandit en 2024 avec la présence d’une vingtaine de formateurs des Compagnons du Devoir. Ce nouveau jury enrichit le concours d’une dimension académique d’excellence.

Les EUROBOIS AWARDS 2024

Véritable plateforme de lancement de produits, les EUROBOIS AWARDS récompensent l’innovation, les nouveautés et les évolutions technologiques présentées par les industriels et fabricants de la filière bois à l'occasion du salon.



Les critères de sélection des EUROBOIS AWARDS reposent sur la certification, la maîtrise des coûts, l'utilité, l'engagement RSE des entreprises, le design, les performances et la qualité environnementale des innovations en lice.



Ce ne sont pas moins de 21 entreprises qui ont candidatés pour 30 innovations présentées !



Le lendemain, au 2ème jour du salon, le jury se rendra sur les stands des innovations présélectionnées. Ses membres pourront ainsi échanger avec les candidats et découvrir plus en détail les nouveautés.

De plus durant le salon, les visiteurs pourront facilement identifier les innovations grâce à une signalétique dédiée.

RENDEZ-VOUS LE 7 FEVRIER DES 16H30 SUR LE WOOD ARENA

POUR LA REMISE DES PRIX

Un jury représentatif pour élire les lauréats

Le jury des Eurobois Awards 2024 est composé de professionnels, institutionnels, étudiants et formateurs de la filière bois (ébénistes, agenceurs, menuisiers, charpentiers…).

32 experts réunis pour encourager l’innovation et valoriser les industriels proposant des évolutions technologiques, indispensables à la pérennisation et au développement durable de la filière bois.

Les membres du jury professionnel :

Ce jury historique est composé de professionnels et de représentants d’institutions. En 2024, les Eurobois Awards sont présidés par Marc Vincent, directeur du pôle de compétitivité Xylofutur.



« Le jury des Eurobois Awards vise à soutenir et promouvoir l'innovation dans la filière bois, en encourageant les avancées technologiques et en contribuant à leur diffusion.

L'innovation est un des moteurs d'une activité industrielle durable, dans le respect de l'environnement et des attentes de la société. Xylofutur, le Pôle de Compétitivité de la filière Forêt-Bois, accompagne les acteurs dans le développement des collaborations et partenariats, dans la structuration, le financement et le suivi des projets d'innovation et de recherche, et contribue ainsi au rayonnement de cette filière.

Ce sont les raisons qui m'ont poussé à accepter l'honneur et la responsabilité d'assurer la présidence du jury professionnel des Eurobois Awards. Je ne doute pas que les candidats nous proposeront des projets stimulants ! » - Marc Vincent, Président du jury professionnel des EUROBOIS AWARDS 2024 et Directeur de Xylofutur, pôle de compétitivité de la filière Forêt-Bois.

Rendez-vous du 06 au 09 février à Lyon Eurexpo.

