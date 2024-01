Une nouvelle unité de production pour la gamme Pack’Eau

Dédiées à la récupération et la gestion de l’eau de pluie, les cuves Pack’Eau, disponibles de 3 à 36 m3, répondent à plusieurs usages, permettant ainsi aux particuliers, entreprises ou collectivités de devenir moteur dans une gestion responsable et durable de l’eau.

À ce propos, la participation de Sebico à la dernière édition du Salon des Maires et des Collectivités Territoirales qui s’est tenu du 21 au 23 novembre 2023, lui a permis de mieux appréhender les enjeux liés à la gestion de l’eau et à la prévention des intempéries auxquels sont confrontés les territoires et les élus locaux.

Vue de l’intérieur de l’unité de production avec le four au fond

L’évolution

Face à ces défis urgents et à une demande croissante, Sebico a décidé d’adapter son outil de production pour répondre aux besoins en constante évolution du marché. Ainsi, une nouvelle unité de production constitué d’une machine de rotomoulage à 3 bras, spécifiquement dédié aux cuves et fosses en polyéthylène est venu renforcer la production du site de Villetaneuse, l’une des 6 usines du groupe. Si cette expansion stratégique, qui présente plusieurs avantages, profite aux gammes Assainissement Non Collectif et Pack’eau, elle souligne également leur engagement à fournir des solutions de qualité répondant aux besoins variés des clients.

« Nous sommes conscients des enjeux actuels liés à la gestion de l’eau et cette nouvelle unité de production nous permettra de doubler notre production de cuves et fosses en polyéthylène sur le site de Villetaneuse. Un investissement dans deux gammes phares de l’entreprise Pack’Eau et les solutions dédiées à l’Assainissement Non Collectif en polyéthylène avec cet outil. Cet investissement s’inscrit aussi dans une longue réflexion en lien avec la RSE et nous sommes déterminés à jouer un rôle actif dans la recherche de solutions durables, conçues et fabriquées en France et recyclable », déclare Fabrice MOUTON, Directeur Marketing et Commercial chez Sebico.

Les avantages

En effet, ce nouvel investissement se traduit par des avantages significatifs. La nouvelle unité de production permettra d’optimiser la capacité de production de Sebico et donc de permettre à leur réseau de distributeurs de répondre plus facilement aux besoins accrus dans ce domaine.

Cette initiative s’inscrit parfaitement dans les valeurs fondamentales de Sebico, axées sur la qualité, la durabilité et la production locale. Au travers de cet investissement, ils démontrent une fois de plus leur volonté à fournir de produits conformes aux normes les plus élevées, tout en contribuant au développement économique local car cette augmentation de production permettra de rationnaliser les transports de produits et ainsi un meilleur maillage dans toute la France.

C’est ainsi que Sebico, en tant qu’acteur majeur du marché de la gestion de l’eau à la parcelle, qui fêtera prochainement ses 100 ans, continue d’innover pour répondre aux besoins changeants de notre société tout en participant activement à la construction d’un avenir durable.

Photo à la une : Création d’une nouvelle unité de production sur le site Sebico de Villetaneuse (93).

Pour en savoir plus exit_to_app