KP1 dévoile son nouveau Katalog’ : un guide complet digitalisé et interactif

Ce guide complet et didactique de 244 pages répertorie toutes les solutions constructives, en stock et sur-mesure, du spécialiste français de la préfabrication. Les principales nouveautés produits : la Prédalle THERMIK, l’entrevous biosourcé EMX Bois et le DAK Poutrelle. Sa gamme éco-conçue IMPAKT est également présentée. Elle se compose de l’entrevous EMR 100 % en matière première recyclée pour les vides sanitaires, de l’entrevous EMX Bois pour les étages, des Prédalle et ThermoPrédalle® IC 16, et des Prémurs IC 27 et IC 23.

Après un premier chapitre introductif sur le Groupe, sa démarche RSE et sa suite logicielle Kalcul, le Katalog’ présente sur une double page un sommaire détaillé de toutes les solutions constructives. La clé d’entrée s’effectue par niveau de plancher (vide sanitaire, haut de sous-sol, étage...). Pour trouver en un coup d’œil les systèmes adéquats, KP1 a créé des pictogrammes qui renvoient au type de bâtiment (maison individuelle, maisons groupées, logements collectifs, bâtiment public, logistique et industrie) et un code couleur pour les principales performances recherchées (isolation, acoustique...). Une fois la solution identifiée, le professionnel (constructeur, promoteur, bureau d’études, entreprise, distributeur, architecte...) se rend sur la page désirée et a accès à toutes les caractéristiques.

L’interactivité Au-delà des riches illustrations, le Katalog’ KP1 se veut « intelligent », ludique et pratique. Il intègre des QR Codes, des liens qui renvoient à des brochures, vidéos, notices de mise en œuvre ou encore à la suite logicielle Kalcul. Une multitude d’outils inclus directement dans le guide afin de rendre la navigation simple, intuitive et dynamique, en évitant les allers-retours à la recherche de la bonne information. L’actualisation Le format digital du Katalog’ permet à KP1 de le mettre à jour au fur et à mesure des lancements produits, des nouvelles vidéos en ligne, de l’actualisation d’une brochure... Fini le catalogue dans son placard qui n’est plus d’actualité ! Le professionnel dispose systématiquement de la dernière version disponible en temps réel.

