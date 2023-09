Deceuninck au cœur de l’économie circulaire

Le recyclage permet de limiter le gaspillage de ressources naturelles et d’énergie, de diminuer les impacts environnementaux de l’industrie et d’éviter l’émission de CO 2 . Il est au cœur de l’économie circulaire. Recyclabilité, recyclage et réincorporation des matériaux sont les maîtres mots de la stratégie menée au sein du groupe Deceuninck. Son usine de recyclage 2.0 située en Belgique s’est développée et s’est adaptée à cette évolution majeure. Sa capacité de recyclage de 45 000 tonnes / an offre de belles perspectives.

Pour Deceuninck, le mouvement est en marche depuis de nombreuses années déjà

Avant-gardiste, le groupe a mis le recyclage systématique des menuiseries PVC au cœur de son engagement responsable et environnemental, un parti pris qui fait la différence.



En 2023, Deceuninck réaffirme sa détermination à utiliser toujours plus de matière recyclée dans ses profilés en installant deux nouvelles lignes de co-extrusion dans son unité de production de Roye. Ce métissage de la matière permet d’offrir aux consommateurs des menuiseries toujours plus design à la performance accrue en matière d’isolation et de solidité.

Non aux déchets, oui au recyclage

Le PVC est un matériau recyclable à 100 %. Sa transformation en une matière renouvelable a un impact écologique positif significatif. Alors pourquoi ne pas le recycler, minimiser ainsi l’utilisation de matières premières vierges et contribuer à un avenir propre ?



En route pour une économie circulaire

En 2018, le groupe Deceuninck investit dans une unité de recyclage. Déchets de production, fenêtres en PVC de première génération âgées de 30 à 40 ans et qui ont progressivement été remplacées ..., ce véritable outil industriel de taille mondiale va lui permettre de recycler jusqu’à 45 000 tonnes de PVC par an. Résultat : selon les estimations de VinylPlus, ce sont 2 kg de CO 2 qui ont été économisés pour chaque kg de PVC recyclé, soit 90 000 tonnes de CO 2 chaque année, l’équivalent à 90 000 vols aller-retour Paris – New York. Ce sont aussi 2,3 millions de fenêtres par an qui ne finissent pas à la décharge ou incinérées et moins d’énergie consommée. La consommation d’énergie pour recycler du PVC est 90 % inférieure à celle nécessaire pour produire du PVC non recyclé.



Deceuninck et la co-extrusion

Mieux encore ... Grâce à la qualité des matériaux issus des déchets, le produit final recyclé peut directement servir à la production de nouveaux profilés. Deceuninck décide donc de développer ses capacités de co-extrusion, afin d’incorporer dans ceux-ci de plus en plus de matière régénérée. La marque limite ainsi les rejets de CO 2 , mais aussi sa consommation d’énergie due à la fabrication de nouveaux matériaux. Elle dit également stop à l’épuisement des matières premières. La boucle est bouclée.

Pour en savoir plus exit_to_app