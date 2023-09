HIMACS à la pointe de la créativité pour l'exposition de Lena Marie Emrich « soft cruelties »

Dans soft cruelties, sa dernière exposition (à Berlin du 16 septembre au 11 novembre 2023), le travail de Lena Marie Emrich tourne autour de la construction de la réalité, de la fiction et de la spéculation qui en résulte. Elle extrait des objets et des matériaux de leur cadre quotidien habituel afin de les manipuler, de les reproduire et/ou de les sublimer. Pour ces œuvres d'art, l'artiste a choisi d'utiliser un matériau d’exception : HIMACS. Ce matériau minéral, normalement utilisé dans le domaine de l'architecture, joue un rôle central dans les œuvres les plus récentes de l’artiste.

Lena Marie Emrich a fraisé, scié, gravé et poncé le solid surface HIMACS pour l'utiliser dans son art. Ses créations témoignent d'un mariage unique entre la précision technique et l'inspiration artistique. L'exposition comprend notamment six reliefs qui semblent avoir été sculptés directement dans la pierre, une série de Puits de Souhait (Wishing Well) et un meuble de conversation appelé Ménage à trois (Garden Eden).

Ces pièces de l'exposition en HIMACS font forte impression avec leurs couleurs raffinées et leurs surfaces impeccables. Lena Marie Emrich a choisi d'utiliser plusieurs teintes de HIMACS, à la fois claires et foncées, de la palette de couleurs Aurora de la collection Marmo (Pavia, Aurora Cotton, Aurora Canyon et Aurora Angora), avec des marbrures naturelles. Elle a également intégré le motif Beach Sand de la collection Exteria. L'ensemble confère à l'exposition une élégance solennelle, tout en démontrant l'extraordinaire polyvalence de HIMACS.

En associant ce matériau, généralement utilisé à des fins fonctionnelles, à un nouveau contexte qui possède son propre langage, froid, formel et pourtant poétique, et à des matériaux aux applications diamétralement opposées, Lena Marie Emrich a créé une sorte de "monde pétrifié", dans lequel tout côté éphémère est éliminée, spécialement pour le Kunstverein. Elle illustre ainsi avec force les contrastes entre fiction et réalité, et met en lumière le conflit potentiel entre plaisir personnel et principes moraux.

