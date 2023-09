Le développement durable selon Forbo Flooring : des actions véritables

Être un partenaire de confiance pour des revêtements de sol entièrement circulaires

Fort du constat que 230 milliards de m2 de bâtiment devraient être construits d’ici 2060, Forbo Flooring entend participer activement à la conception de solutions de revêtements de sol contribuant à réduire les émissions de CO 2 et les déchets. Cette volonté d’agir en faveur d’une circularité totale prend 5 directions.

Développement produit & design

Forbo Flooring conçoit chacun de ses produits pour créer de la valeur pendant et après utilisation, en tenant compte à la fois de l’environnement et des utilisateurs.

Leader de la pose non collée avec sa solution Fast flooring proposant plus d’une dizaine de gammes adaptées à tous les projets, en neuf comme en rénovation, l’industriel favorise ainsi des revêtements faciles à installer et à retirer, permettant un processus de recyclage sans encombre.

PVC sans phtalate, textiles floqués limitant le risque d’allergie et contribuant à une bonne qualité de l’air intérieur, rappelons aussi que Forbo Flooring a été précurseur dans la fabrication du linoléum revêtement « écologique » par excellence, conçu à partir d’huile de lin, résine de pin, farine de bois, pigments et charges minérales, sur un support en toile de jute.

Approvisionnement et matières premières

Afin de s’assurer que ses produits soient complètement éthiques et durables, Forbo Flooring fixe les normes les plus élevées. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : sa chaine d’approvisionnement est certifiée ISO 14001 (s’appuyant sur nombre de collaborations en circuit court pour favoriser les écosystèmes locaux), 100 % de ses matières premières sont sûres et traçables, 50 % de ses solutions modulaires et plus de 30 % de ses produits en lés intègrent plus de 30 % de matières recyclées.

En haut du podium, ses collections Marmoleum affichent une composition incorporant jusqu’à 97 % de matières premières d’origine naturelle dont environ 68 % de matières biosourcées d’origine végétale et jusqu’à 44 % de contenus recyclés.

Par ailleurs, Forbo Flooring affiche, en moyenne, 56 % de matériaux recyclés (provenant de sources telles que des filets de pêche ou des déchets post-consommation) dans son portefeuille textile.

Production

Au-delà de la prise en compte des matériaux utilisés dans ses produits, Forbo Flooring veille à la manière dont ces derniers sont fabriqués. Ainsi, entre 2004 et 2022, le processus de fabrication des revêtements Forbo Flooring a prévalu une empreinte carbone réduite de 73%.

Mention spéciale concernant l’emblématique Marmoleum dans sa version 2,5 mm pour laquelle chaque m2 produit génère une réduction des émissions de CO 2 de 40 grammes tout au long de son cycle de vie selon son EPD (European Product Data).

Chiffre des plus parlants encore, précisons que plus de 80% des chutes de production Forbo Flooring sont réutilisés ou recyclés.

Durabilité et facilité d’entretien

Partant du principe que la durabilité consiste notamment à réduire le nombre de fois où l’on doit changer les sols, Forbo Flooring prend soin de développer des solutions idéalement adaptées aux besoins, pour chaque espace (à fort trafic par exemple comme dans le secteur hôtelier, ou encore nécessitant une hygiène irréprochable à l’instar du secteur hospitalier) afin que les revêtements perdurent efficacement dans le temps.

De même, ses tapis de propreté ont pour performances de retenir jusqu’à 95 % de salissure et d’humidité dans l’entrée, ce qui garantit, là-encore, une longévité optimale aux revêtements intérieurs, en même temps qu’une réduction des coûts de nettoyage et maintenance (de 65 %).

Enfin, Forbo Flooring conçoit des traitements de surface permettant de minimiser les dégradations des couches d’usure, avec pour corolaire dans le cadre de leur entretien, la limitation du recours à des solvants agressifs - l’eau suffisant dans la plupart des cas et une moindre fréquence des nettoyages intensifs. Soulignons notamment la dernière innovation Topshield pro disposant d’une nouvelle technologie bi-couche réticulée UV qui accroît encore davantage la pérennité du revêtement Marmoleum. A la clé, une surface plus lisse pour une protection homogène qui réduit, de facto, les risques d’encrassement, avec cette prérogative de voir les besoins en entretien diminuer puisque le revêtement s’avère moins salissant ! Autre valeur ajoutée : une résistance accrue à l’abrasion, aux rayures et aux agents tachants.

