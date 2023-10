Deceuninck en quête de nouveaux marchés via la prescription

Jean-Michel Lucas est responsable de la prescription nationale.

Son objectif est de valoriser la marque et faire connaître ses produits auprès de ceux qui peuvent les recommander, c’est-à-dire les prescripteurs, qu’il s’agisse des architectes ou des maîtres d’œuvre.

Pour rendre la marque davantage présente dans les appels d’offre et lui permettre de remporter les marchés, Jean-Michel déniche les nouveaux projets et propose aux prescripteurs tous les outils dont ils peuvent avoir besoin.

Il s’agit de leur démontrer la pertinence des produits Deceuninck, comment les profils sont adaptés, performants et répondent aux normes et aux nouvelles réglementations. Lors des avant-projets, les prescripteurs seront alors à même de recommander les produits Deceuninck comme la solution pour les travaux à réaliser.

Il présente également en avant-première les innovations Deceuninck afin d’établir une relation de confiance et d’écoute. Il s’agit de répondre aux attentes spécifiques et accompagner les prescripteurs pour développer des synergies à long terme.

De très nombreux projets ont ainsi été prescrits en profilés Deceuninck.

Jean-Michel Lucas : « Que ce soit en Dordogne, pour admirer la création d’une piscine naturelle en lames de terrasse composite Character P9360, ou pour découvrir la restauration d’un hôtel Novotel avec des lambris intérieur PVC P139 au Kremlin-Bicêtre ou encore pour prendre un verre à la Défense sur la terrasse d’un Roof Top, réalisée avec nos lames de terrasse Character P9360, Deceuninck est sur tous les fronts !

Deceuninck, c’est aussi le souci de l’écologie et de la circularité. Grâce à des produits respectueux de l’environnement 100% recyclable, la réhabilitation d’immeubles à Villepinte et Chatillon comprenant plus de 1200 logements ainsi que la construction de nouveaux bâtiments, prennent tout leur sens. En effet, les fenêtres zendow et zendow#neo sont les produits phare de Deceuninck, avec des profilés fins, élégants et possédant de hautes performances acoustiques et énergétiques répondant aux normes en vigueur. »

